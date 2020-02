https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.02.2020 - Última actualización - 16:33

16:30

El entrenador de Unión analizó la ajustada caída 2-1 frente al equipo del “Muñeco” Gallardo basando la misma en la eficacia del único puntero del torneo. “Nosotros no fuimos contundentes, y cuando te equivocás en una la vas a buscar adentro”, dijo el DT.

La sensación de "Leo" Madelón después de la derrota "Lo tuvimos muy incómodo a River en gran parte del partido" El entrenador de Unión analizó la ajustada caída 2-1 frente al equipo del “Muñeco” Gallardo basando la misma en la eficacia del único puntero del torneo. “Nosotros no fuimos contundentes, y cuando te equivocás en una la vas a buscar adentro”, dijo el DT. El entrenador de Unión analizó la ajustada caída 2-1 frente al equipo del “Muñeco” Gallardo basando la misma en la eficacia del único puntero del torneo. “Nosotros no fuimos contundentes, y cuando te equivocás en una la vas a buscar adentro”, dijo el DT.

“Hay derrotas y derrotas” es una de las máximas del fútbol, que se puede aplicar a cualquier otro deporte. Quiere decir que aunque el objetivo no se haya logrado, se puede perder de distintas maneras. Una de las diferencias, o mejor dicho, una de las razones que más ejemplifica el dicho está dada en la actitud que muestra un equipo que teórica y prácticamente es inferior al otro.



Pero que aun así, esa diferencia no se notó en el trámite del juego, pero la jerarquía individual de los protagonistas pesa más que las ganas, entonces aparece otra frase que se utiliza mucho por estos tiempos: “La diferencia está en los detalles”. Esos detalles son los que hacen que un equipo logre superar a otro.



Luego de la ajustada caída sufrida por Unión anoche en el 15 de Abril ante River por 2 a 1, Leonardo Madelón explicó los motivos por los cuales su equipo perdió, y aunque no estaba para nada conforme, aceptó la derrota porque “son las reglas del juego”.



* “Estuve charlando después del partido con el ‘Muñeco’ cinco minutos y me dijo que pensaba que íbamos a caer en intensidad por el partido del jueves, pero ‘la verdad que jugaron muy bien, son muy duros’, me dijo”.



* “Los dos planes de juego fueron buenos, pero ellos tuvieron que cambiar porque no encontraban la vuelta, así y todo íbamos ganando pro no pudimos sostener la ventaja”.



* “Ellos se equivocaron varias veces, pero nosotros no fuimos contundentes, y te equivocás en una y la vas a buscar adentro, son las reglas de juego, pero la verdad, cada uno jugó al máximo de las posibilidades”.



* “Nos recuperamos esta mañana (por el domingo) recién del partido del jueves, pero pusieron el alma otra vez, los muchachos están muy comprometidos con el club. Hay un ida y vuelta muy bueno con la gente”.



* “Estamos dolidos porque queríamos estos tres puntos. Unión necesita ganarle a un grande en Santa Fe. River hacía mucho que no venía a nuestra cancha, la gente armó una fiesta, pero faltó el resultado final”.



* “Vamos por este camino, no confundirnos. No tenemos que perder ese buen promedio que tenemos. Lo nuestro con River fue muy digno, los dos equipos estuvimos muy parejos, pero ganó la eficacia, la que tuvo River”.



* “Lo tuvimos muy incómodo a River en gran parte del partido, pero no supimos aguantar ni la ventaja ni el empate. No por incapacidad, simplemente también por alguna dosis de fortuna. Nos agarraron mal parados un par de veces y lo pagamos”.



* “Nos ganaron bien, no hay que fijarse en excusas baratas ni nada. Unión estuvo a la altura del partido, a la altura del rival. Lo demostró al salir ganando y después ellos dieron vuelta el resultado”.



* “Estamos por un buen camino. No hay que olvidarse de que estamos rearmando todo. Yo todavía estoy conociendo a algunos jugadores como Assis, Cañete, Cecchini, Luna Diale, Caicedo, Elizari; vana atener sus oportunidades, pero tengo que ir conociéndolos todavía”.



* “Mientras tanto, con lo que tenemos, estamos. La verdad es que me sentí orgulloso y el hincha también debería sentirse orgulloso de los pibes que están poniendo todo, entregan el corazón, a veces alcanza y otras veces no, pero que nadie dude de todo lo que dan estos pibes por la institución”.



* “Mañana (por el lunes) vamos a entrenar por la tarde y el martes moveremos a todos los que no están jugando. El miércoles recién van a estar repuestos del esfuerzo de los dos partidos seguidos, sobre todo para trabajar lo táctico, pero si están bien, si están sanos y quieren jugar es un buen síntoma. Con el correr del torneo los nuevos se van a ir acomodando”.



* “Estamos entrenando mucho, trabajando en todos los detalles, capaz que hay un acierto del cuerpo técnico en cuanto a la estrategia, y los muchachos están muy bien con nosotros, eso se refleja en la cancha”.



* “Con el cambio que hizo Gallardo jugaron con un 4-1-3-2, entonces nosotros debíamos tratar de fortalecer muy bien ese embudo en el medio para que ellos se equivoquen y como no tenía retroceso, llegar a atacar quedando mano a mano. Creo que leímos rápido el cambio de Gallardo”.



>>Corvalán se la agarró con Tello

Claudio Corvalán destacó el rendimiento de Unión y criticó la tarea del árbitro: “La verdad es que tengo una bronca terrible. Hicimos un gran partido, un gran desgaste, venimos de jugar hace 72 horas y creo que le jugamos de igual a igual a un River que es el puntero del campeonato, que juega muy bien, y que los tuvimos a mal traer”.

“En el primer tiempo River no sabía por dónde atacar, no sabía por dónde entrarnos. Nosotros tuvimos nuestras situaciones pero no pudimos definirlas”, agregó el capitán, ya que Bottinelli no pudo jugar por estar suspendido.

Con respecto a Facundo Tello, el “Mugre” fue duro: “Fue un partido raro, en el cual dieron bronca también los fallos arbitrales. No era necesario, pero ya pasó, tengo que aprender de los errores y lo importante es que estuvimos a la altura del partido”.

“Hubo dos o tres jugadas en las que la pelota les rebotaba a uno de ellos y en vez de cobrar corner cobraba saque de arco para ellos, fueron jugadas claras que las sentimos. No es llorar porque nos ganaron bien, pero hubo fallos que nos perjudicaron”, añadió el defensor tatengue.

Por último, Corvalán analizó el juego: “Nos propusimos jugarles de igual a igual, con nuestras armas tratar de contrarrestarlos con la línea de cinco que formó Leo, que salió muy bien. Obviamente que han llegado, como nosotros también, pero contra estos equipos tenés que estar al ciento por ciento, porque si te descuidás te marcan”.



>> “Nos ganaron bien con errores nuestros”

Javier Cabrera también realizó un análisis de la derrota: “Estoy conforme con lo que hicimos, tuvimos errores que nos costaron caro, fueron los dos goles de ellos, pero tenemos tiempo para mejorar y para no volver a cometer los mismos errores”.

“La verdad es que me pesó un poco haber jugado hace apenas 72 horas, pero no es excusa, nos ganaron bien, con errores nuestros, lo que no podemos volver a repetirlos”, agregó el “Cangrejo” Cabrera.