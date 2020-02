https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.02.2020

"No hay ninguna medida en absoluto" para la provincia Disidentes de UTA paran, en Santa Fe lo desconocen

La circulación de colectivos podría restringirse mañana a partir del paro lanzado por un sector gremial disidente de la UTA en todo el país. El secretario general del gremio en Santa Fe, Marcelo Gariboldi, descartó sin embargo que el servicio pueda verse afectado en la ciudad y en media o larga distancia.



“Hay una sola conducción gremial que es la de Roberto Fernández, que no convoca a ninguna medida de fuerza por lo menos hoy. No hay ninguna medida en absoluto”, fue la respuesta tras la consulta de El Litoral.



El dirigente Miguel Bustinduy confirmó por su parte el paro de colectivos en todo el país en reclamo de mejoras salariales y laborales. La medida, según anunció el dirigente, abarcará a todas las líneas, aunque existen dudas sobre el nivel de acatamiento que tendrá.



“Estamos conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas”, aseguró Bustinduy, que tiene ascendencia en algunas líneas urbanas del área metropolitana de capital y gran Buenos Aires.



Denunció que en el último año “los trabajadores perdieron un 50% del poder adquisitivo” y apuntó contra el secretario general del gremio, Roberto Fernández. “La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas... Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores”, agregó.



Dijo que la medida de fuerza no es contra el Gobierno: “al contrario, es para respetar lo que hace el Gobierno. No se pagaron los 3 mil pesos, el aumento presidencial. Y todavía no cerró la paritaria de 2019”. A mediados de diciembre, hubo un violento enfrentamiento entre ambas facciones en la sede gremial en Balvanera, por lo que hubo ocho heridos y destrozos en el edificio.