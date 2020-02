https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Movilidad reducida

Pelé sufre depresión y no quiere salir de su casa

La leyenda del fútbol Pelé sufre de "cierta depresión" y "no quiere salir" de su casa debido a sus dificultades para caminar, afirmó su hijo Edinho a la prensa brasileña.

Foto: AFP



Foto: AFP

