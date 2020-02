LeBron James y Stephen Curry están en la nómina preliminar de EEUU con miras a Tokio 2020

El astro LeBron James, tres veces medallista olímpico, está incluido en la nómina preliminar de 44 jugadores, afectados al seleccionado de básquetbol de los Estados Unidos, que intervendrá en Tokio 2020.



La lista fue anunciada hoy por el entrenador Gregg Popovich, según consideró la organización USA Basketball.



El alero James, de 35 años y actualmente en Los Angeles Lakers, se adjudicó la medalla de bronce en Atenas 2004 y cosechó las preseas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012.



La convocatoria también incluye a nueve integrantes del equipo que consiguió el oro en Río de Janeiro 2016, tras vencer en la final a Serbia (96-66).

We Have Something To Prove



44 athletes, including 16 Olympians, are #USABMNT finalists for the @Tokyo2020 Olympic Games



»» https://t.co/fB5Z7pYQ4p pic.twitter.com/RJB1k0Mt83