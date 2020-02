Con altura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La intendenta de Santo Tomé tomó la palabra durante la reunión con el ministro Katopodis. Además de los pedidos, agradeció la posibilidad de poder transmitirlos directamente, sin distinción de partidos.

El micrófono pasaba de mano en mano, y otros intendentes hacían sus pedidos. A ella no la veían, acaso por su estatura, y temía que no le llegara el turno... No se aguantó, se puso de pie y agitó sus manos en medio del Salón Blanco de la Casa Gris. Fue entonces imposible no verla. La intendenta de Santo Tome, Daniela Questa, hizo lo necesario para que al ministro de Obras Públicas le llegue su pedido: darle prioridad al puente entre esa ciudad y Santa Fe.

El gobernador Omar Perotti fue quien presidió la “reunión de trabajo” con Katopodis y su equipo, según su propia definición, durante una acto de firma de un convenio que se convirtió en una asamblea.

La intendenta Questa pidió las disculpas correspondientes y agradeció al titular del Poder Ejecutivo la oportunidad de que sin distinción de partidos políticos los presentes puedan transmitir sus mensajes al funcionario de la Casa Rosada.