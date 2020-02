https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superó al italiano Lorenzo Sonego por 6-4 y 6-4 El uruguayo Pablo Cuevas avanzó a octavos de final en el Argentina Open

El tenista uruguayo Pablo Cuevas avanzó etse luenes a los octavos de final del Argentina Open tras superar al italiano Lorenzo Sonego por 6-4 y 6-4, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Cuevas, ubicado en el puesto 48 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 37 minutos para doblegar al turinés Sonego (49) ante unas 2.000 personas que se acercaron a presenciar la jornada nocturna del torneo, y jugará su siguiente partido en los octavos de final ante el ganador del cruce que animarán este martes por la noche el correntino Leonardo Mayer (107) y el catalán Albert Ramos (42).

"Me sentí bien jugando, pese a que en el segundo set dejé pasar demasiadas oportunidades. Eso me puso tenso y se notó cuando saqué para ganar el partido. Ahí cometí errores por apurarme. Es un torneo que me gusta mucho y este año espero sacar bastantes puntos", analizó en diálogo con la prensa el tenista nacido hace 34 años en Concordia, Entre Ríos, y nacionalizado uruguayo.

El Argentina Open tiene como máximo favorito al título al argentino Diego "Peque" Schwartzman (14), quien debutará el miércoles o jueves, en la vigésima edición consecutiva del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 696.280 dólares.

