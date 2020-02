https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.02.2020 - Última actualización - 7:06

7:05

El desafío de la asistencia al trabajo

Beneficiarios de planes sin educación para un empleo

Un 60 % del universo de personas asistidas por el Estado no terminó la secundaria. Casi no hay demanda laboral formal para ese nivel educativo.

Menores en piquetes. Uno de los puntos más controversiales en la dinámica de la demanda social y las políticas del Estado. Foto: Luis Cetraro



Foto: Luis Cetraro

El desafío de la asistencia al trabajo Beneficiarios de planes sin educación para un empleo Un 60 % del universo de personas asistidas por el Estado no terminó la secundaria. Casi no hay demanda laboral formal para ese nivel educativo. Un 60 % del universo de personas asistidas por el Estado no terminó la secundaria. Casi no hay demanda laboral formal para ese nivel educativo.