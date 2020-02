https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superliga Argentina Así quedó la tabla de los promedios finalizada la fecha 19

Este lunes finalizó una nueva fecha de la Superliga Argentina de Fútbol y la tabla de los promedios tuvo varios cambios durante el fin de semana.

Finalizada la fecha, el club que más salió beneficiado fue Central Córdoba, ya que ganó un partido clave en Mar del Plata ante Aldosivi y está afuera de la zona roja. El Tiburón, quedó entre los último tres.

Por otra parte, Gimnasia tenía controlado el partido ante Patronato y los de Paraná lo empataron sobre el final, tras un penal errado del Lobo. Ambos equipos están en descenso.

Luego, Colón consiguió un punto en su visita a Defensa y Justicia y continúa comprometido, teniendo la necesidad de sumar de a tres lo antes posible.

En la próxima fecha, la 20, los encuentros destacados pensando en la tabla que mete miedo son: Patronato vs Unión, Colón vs Racing, Huracán vs Aldosivi, Central vs Gimnasia y Central Córdoba vs Boca.