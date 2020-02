https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.02.2020 - Última actualización - 10:23

10:20

El defensor brindó detalles del hecho El jugador de Lanús Valenti dio detalles del secuestro: "Si no pagaba me pegaban un tiro"

En enero de este año, el jugador Granate Lautaro Valenti sufrió un secuestro y fue liberado a las horas, tras pagar un rescate.

Video: TyC Sports

Este fin de semana, luego del encuentro ante Argentinos, el jugador dio detalles de lo ocurrido y dijo: “Por suerte no pasó a mayores. Yo estaba comprando en un kiosco y me llevaron en el auto por todos lados. Yo estaba agachado y me daban ‘culetazos’, estaban los tres armados”

Y agregó: “Fueron cinco horas que dimos vueltas con el auto”.

Luego, explicó: “Me dijeron para ir a mi casa, yo vivo en pensión porque soy de Rosario. Querían que alguien pague mi rescate y yo llamé a mi representante que lo pagó. Querían 70,000 dólares y no le dieron esa plata pero mi representante les pagó. Estoy agradecido a él porque me salvó la vida a mi y a mi amigo”.

Y finalizó: “Tuve miedo de lo peor porque tenía la pistola en la rodilla y me amenazaban en pegarme un tiro”.