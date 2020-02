https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.02.2020 - Última actualización - 10:31

10:30

Argentina Open Leo Mayer cerrará la segunda jornada en el Argentina Open

El tenista Leonardo Mayer, campeón de Copa Davis en 2016, se medirá este martes con el español Albert Ramos en el partido que cerrará la segunda jornada del Argentina Open, torneo dotado con premios por 696.820 dólares que cumple su vigésima edición, en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.





El "Yacaré" Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 107 del ranking mundial de la ATP, enfrentará al catalán Ramos (42) no antes de las 21, en un cruce que se presume parejo. De hecho se enfrentaron en ocho ocasiones con cuatro triunfos para cada uno.





El correntino le ganó en Umag 2013, San Pablo 2015 y Hamburgo en 2017 y 2018, mientras que el catalán se impuso en Santiago 2011, Buenos Aires 2013 y 2017, y Río de Janeiro 2014.





La programación completa para este martes es la siguiente:







- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -







. A las 14.30:



Marco Cecchinato (Italia) vs. Roberto Carballes Baena (España)







. A continuación:



Fernando Verdasco (España) vs. Pedro Martínez (España)







. No antes de las 19:





Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Filip Horansky (Eslovaquia)







. No antes de las 21:



Leonardo Mayer (Argentina) vs. Albert Ramos (España)







- CANCHA NÚMERO 2 -







. A las 14.30:



Facundo Bagnis (Argentina) vs. Andrej Martin (Eslovaquia)







. A continuación:



Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Christian Garín (Chile)







. A Continuación:



Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Laslo Djere (Serbia)







. A continuación:



Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Ariel Behar (Uruguay) y Gonzalo Escobar (Colombia).







- CANCHA NÚMERO 3 -







. A las 14.30:



Corentin Moutet (Francia) vs. Josef Kovalik (Eslovaquia)







. A continuación:



Federico Coria (Argentina) y Andrea Collarini (Argentina) vs. Sander Gille (Bélgica) y Joran Vliegen (Bélgica)







. A continuación:



Facundo Bagnis (Argentina) y Federico Delbonis (Argentina) vs. Jaume Munar (España) y Casper Ruud (Noruega).

Con información de Télam