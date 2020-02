Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.02.2020

Choferes que no paran

Marta Savoie

“Al Sr. Intendente por medio de la presente, le hago llegar mi indignación con respecto a la línea 9. El día miércoles 5 de febrero, siendo aproximadamente las 17:50 horas, me encontraba en la esquina donde se encuentra la vecinal de barrio El Pozo para ir a pagar mis impuestos y mis servicios. Estuve esperando 45 minutos y cuando llegó el coche -no pude ver bien el número, pero creo que era el número 2646- le hago seña, y el chofer me hace seña que iba a Wall Mart. Enseguida le mostré le mostré una bolsa para realizar compras que tenía en la mano para que se dé cuenta que iba a Wall Mart. Pues no le importó y no paró. Entonces, pasé otros 45 minutos hasta que vino otro coche. Le comenté al chofer lo sucedido y me dijo que ese chofer no era de la línea 9, que lo ponían cuando faltaba alguien y que así hacen en todas las líneas. Soy una persona discapacitada de 70 años y le pregunto al Sr. Intendente ¿no hay quién controle la frecuencia y la conducta de los choferes? Porque no es la primera vez que me ocurre. Es hora de que esto se termine. Gracias”.

Hospital Geriátrico Provincial Rosario

Myriam Koldorff

“El nosocomio es un lugar físico de gran potencia, se lo califica de puertas abiertas. Esto se contradice con la actitud de las autoridades de negar permiso a visitar a pacientes sin parientes, que son muchos. Se ha obstaculizado el acceso a las visitas a diferentes iglesias con larguísimas demoras. Yo misma fui excluida de visitar a una paciente internada en la sala Santa Rita de dicha institución, sin autorización judicial alguna, constituyendo abuso de autoridad por parte del Director ante mi cuestionamiento por la falta de tratamiento a la paciente. Tropiezo por segunda vez con abuso de autoridad (de acuerdo con el defensor que me atiende en la Defensoría 4 de Rosario) en la Salud Provincial y por las mismas causas. Me sucedió en el Agudo Ávila donde el director ordenó mi exclusión ante mis quejas por el estado de abandono. En ambas instancias es el personal de dirección quien lleva adelante estas políticas, y en ambas oportunidades se me acusa de tener trastornos psiquiátricos, lo que recuerda el accionar de la KGB contra los disidentes. Todo esto consta en los autos Silvia Botta sobre medida de protección de persona en el Juzgado Colegiado 7 de Rosario, el defensor Dr. Ferreyra. Aprovecho para agradecer al diputado Carlos del Frade quien si tomo el caso ante la ex ministra Uboldi y la Cámara de Diputados. Y es por medio de quien este caso se transformó en la antesala de una ley de curaduría oficial que no existe, en la cual el diputado va a trabajar. Es mi esperanza que en la nueva administración se puedan eliminar las prácticas enumeradas y que se considere para el puesto de dirección a alguien idóneo, honesto y con una carrera de proba trayectoria”.

Pala, azada y rastrillo

Evaristo Acevedo

“Quiero felicitar al intendente Jatón, porque el viernes a las siete de la mañana, después de seis meses, he visto gente trabajando en la ciclovía paralela a Vélez Sarsfield. Para que el trabajo se haga bien, le sugiero que a todas esas cuadrillas les otorgue una pala ancha y una de punta, una azada y un rastrillo de acero. Los yuyos han ganado entre 30 y 40 cm a cada lado. Imposible sacarlos con una escoba, pero con esas herramientas prehistóricas van a poder sacarlos. También deberían llevar una masa y algunos tutores para reemplacen los tutores -valga la redundancia- de los arbolitos que no estén en condiciones. Tienen que hacer bien el trabajo, hay que enseñarle a la gente que con dos escobas no pueden hacer nada, hay que entregarles los elementos necesarios, no se trata de una gran erogación... al final del día juntan los elementos y se guardan en alguna vecinal. Gracias al diario por este espacio. ¡Ah! y de vez en cuando, que algún secretario controle, controle y controle”.