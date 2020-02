Vicentin insiste en su propuesta para acordar con sus acreedores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de la presentación a concurso preventivo por parte la empresa, emitieron un comunicado en el que se reitera la voluntad de avanzar con el acuerdo presentado en enero. “El pedido a convocatoria es una herramienta para presionar”, consideró el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe.

El día después de la presentación a concurso preventivo de acreedores que realizó Vicentin, desde la empresa se emitió un comunicado en el que se insiste en el objetivo de lograr el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con acreedores.



“Queremos reiterarles que más allá de la presentación a concurso preventivo de acreedores efectuada, medida que nos hemos visto obligados a adoptar por las razones de público conocimiento y con el fin de proteger los activos de la compañía y las fuentes de trabajo; nuestra voluntad y todos nuestros esfuerzos siguen orientados a avanzar en la concreción del APE bajo las condiciones que les compartiéramos el día 24 de enero del 2020”, comunicaron desde el Directorio de la compañía.



En esta línea, aclararon algunos puntos del acuerdo “que generaron ciertas dudas o consultas”:



-Una vez alcanzada la homologación del acuerdo se pagará el 20% comprometido del valor de la mercadería entregada como así también la retención de IVA que corresponda sobre el total facturado.



-Los pagos del 16.67% anual del total adeudado, a aquellos proveedores que acepten la propuesta de continuar entregando materia prima a la compañía, se harán efectivos trimestralmente de acuerdo a las entregas.



“Confiamos en poder llegar a un rápido entendimiento con ustedes para luego poder avanzar en el mismo sentido con nuestros acreedores financieros y alcanzar lo más pronto posible la homologación de dichos acuerdos y poder cumplir con los compromisos adquiridos”, finalizó el comunicado.



Llegar al acuerdo, el menor de los males



El mejor escenario dentro de lo complicado de la situación es que se firme el acuerdo extrajudicial y no se llegue a la convocatoria, señaló Guillermo Dutto, presidente del Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe. “La estrategia de Vicentin en este momento presentando el pedido de convocatoria es frenar los pedidos de quiebra, los pedidos de embargo y las inhibiciones que no los dejan seguir usando las instalaciones para seguir trabajando. Eso no quita, que en el desarrollo de los tiempos normales del pedido de convocatoria se siga trabajando en el acuerdo privado”y agregó: “Ese tiempo se va a usar para llegar a los números que se necesiten para homologar el APE. Es una herramienta para presionar: ‘Si no te gusta el acuerdo, esta esto que es peor’”.



En relación a las consecuencias en caso de que finalmente Vicentin se presente a convocatoria y deje de funcionar Dutto señaló que “afectaría a muchísima gente de manera directa e indirecta”. “A la gente que no tiene nada que ver con el sector también. Es una empresa gigante que deja de pagar impuestos, muchos otros que también van a caer porque Vicentin no les pagó y a su vez dejarían de pagar impuestos...sería un golpe tanto para la gente de a pie, como al gobierno y las arcas provinciales”.

Suspensión

En tanto, la Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio de Rosario resolvió suspender a la firma como operadora del Mercado Físico de Granos de la Bolsa, "hasta que se acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores".

“Las firmas operadoras suspendidas, cualquiera fuese el carácter de la suspensión, quedan inhabilitadas para actuar en el mercado por el tiempo que dure la suspensión, estándoles vedada la concertación y registración de operaciones en la Bolsa. Subsisten no obstante en un todo las obligaciones asumidas para con la Institución y/o con otras firmas operadoras o terceros”.

"Que adicionalmente es de conocimiento público que VICENTIN S.A.I.C. ha suspendido los pagos de sus obligaciones comerciales, lo que ha generado el inicio de demandas de varios de sus acreedores ante la Cámara Arbitral de Cereales de esta Bolsa", dice la resolución de la Bolsa.