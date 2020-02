Diego Boneta anunció el inicio de las grabaciones de "Luis Miguel, la serie"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor también presumió parte del atuendo que usará en el proyecto de Netflix.

La espera está por terminar, ya que las grabaciones de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie comenzaron esta semana y pudimos ver más sobre el look que Diego Boneta usará para dar vida a “El Sol” en esta nueva etapa de su vida.

Boneta usó sus historias de Instagram para informar sobre el inicio del rodaje del proyecto que cuenta la vida del cantante Luis Miguel y que ha fascinado a los usuarios de Netflix por la forma en que retrata al intérprete de La incondicional.

“Ya es oficial, el primer día de llamado de Luis Miguel. Estoy que no me lo puedo creer, aquí a darle con todo”, dijo el actor en un video que grabó en una de las locaciones de esta nueva entrega.

Además compartió una fotografía en la que muestra su mano, ya con el atuendo que usará en la serie a Luis Miguel en una etapa más madura.

Ésta no es la única vez que Diego Boneta ha revelado detalles de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Hace unos días adelantó fragmentos de las canciones que se escucharán en los capítulos de esta entrega.

Entre lo que Boneta dio a conocer antes de tiempo, estuvieron los primeros acordes de la famosa canción Suave; fue el productor musical Kiko Cibrian quien colaboró con la producción de Netflix para hacer los arreglos de las canciones con las que Luis Miguel alcanzó el éxito.

Rodrigo Mazón, Vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de Netflix, informó en enero pasado que esta segunda temporada podrá ser vista a nivel mundial hacia finales de este 2020.

“Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, indicó Mazón en un comunicado.

En el primer teaser del proyecto se pudo apreciar la radical transformación física que tendrá Boneta. En el mismo video, por las canciones que se escuchan (Cómo es posible que a mi lado y México en la piel) se entiende que la historia abarcará de 1996 a 2005, pues en esos años fueron estrenadas.

Según el comunicado de Netflix, en los nuevos episodios se podrá ver cómo Luis Miguel luchó para encontrar un balance entre su vida familiar y profesional.

Además del regreso de Diego Boneta como Luis Miguel, la segunda temporada de la serie contará con las actuaciones de Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio.

Humberto Hinojosa y Natalia Beristain serán los encargados de dirigir los episodios, escritos por Daniel Krauze Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.

Algunos secretos para el rodaje

Luis Miguel, la serie alcanzó el éxito gracias a que se revelaron grandes secretos de la vida del cantante de Si no supiste amar, pero también por la caracterización de Diego Boneta, la cual se logró gracias a un aparato que le permitió tener una sonrisa similar.

El intérprete de 29 años explicó que probaron diferentes métodos para igualar la característica dentadura de “El Sol”, quien en su juventud tenía una separación entre los dientes superiores. Este truco le permitió rodar por ocho meses sin la necesidad de visitar al dentista diario.

De acuerdo con Boneta, los prostéticos lo hacían ver como el famoso personaje de Mike Mayers, Austin Powers, por lo que tuvieron que seguir buscando, hasta que desesperado por no hallar el diente ideal, acudió con su dentista para que le hiciera un Gap (el espacio entre los dientes).

Esta súplica motivó a su ortodoncista para ayudar al joven que buscaba igualar en todo a Luis Miguel: “Entonces a Erika (Su médico) se le ocurre ponerme una resina. Lo que se usa para los brackets, pero en lugar de ser en color diente, negra y permanente, aquí (entre su dentadura superior). La tuve no sé, ocho meses y no era algo que me pudiera quitar”.

También adelantó que en la segunda temporada tuvieron que encontrar otro método porque habrá escenas donde aún aparecerá con el gap y otras donde no, así que le es imposible acudir diario al dentista para cambiar su aspecto.