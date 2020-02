https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Solo es una "prórroga"

ANSES desmiente que ya no se pida el certificado de alumno regular para cobrar la ayuda escolar

Desde el Gobierno Nacional aseguran que no se eliminó el requisito para obtener el beneficio. Sólo prorrogaron el tiempo para presentarlo por la situación económica actual.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

