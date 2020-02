Jennifer Aniston celebra sus 51 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jennifer Aniston celebra su 51 cumpleaños entre rumores de reconciliación con Brad Pitt en la fiesta de los Premios Oscar.

Ha pasado justo un año desde ese increíble fiestón que reunió a numerosos rostros conocidos como Reese Witherspoon, Leonardo DiCaprio o sus compañeras de 'Friends' Lisa Kudrow y Courteney Cox.

Aniston vuelve a soplar las velas de la torta, mientras miles de seguidores esperan leer que se han dado otra oportunidad con Brad Pitt, porque las segundas partes, a veces, sí que son buenas.

¿Cómo nació el rumor?

Según publica Page Six, el actor estuvo celebrando el triunfo de su galardón por su trabajo en 'Érase una vez en Hollywood' con otros colegas de profesión: Leonardo Di Caprio o Martin Scorsesse. Cerca de este grupo se encontraba Jennifer Aniston, quien, parece ser se acercó a felicitar al actor por su premio. No obstante, esa charla, indica Page Six, "no se quedó en una simple conversación".

Felicitaciones

En tanto, recibió salutaciones de sus también famosísimos amigos. Matthew Perry utilizó su recientemente inaugurada cuenta de Instagram -que ya tiene más de cuatro millones de seguidores- para dedicarle un escueto mensaje: "Feliz cumpleaños Jenny".

Mientras, otra ex Friends, Courteney Cox, fue un poco más creativa y le dedicó una curiosa foto con un lindo mensaje de amistad: "No importa cuánto lo intentes... solo hay una Jennifer Aniston. Feliz cumpleaños mi querida amigo @jenniferaniston! ¡Te quiero!"

Por su parte, esta fecha la encuentra a Aniston en uno de los momentos más importantes de su carrera, con el reconocimiento de sus colegas y su vuelta a la televisión con "The Morning Show".