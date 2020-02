Ferrari presentó la SF1000 para la temporada 2020 de F1

Presente desde el inicio de la Fórmula 1, Ferrari descubrió este martes en Reggio Emilia, en el norte de Italia, su nuevo monoplaza, el SF1000, nombrado así por el número de Grandes Premios disputados que alcanzará esta temporada la escudería italiana.



"Es un año muy particular. Son los 70 años de la F1, en la que participamos desde el principio y alcanzaremos la cifra de 1000 Grandes Premios, algo increíble", declaró Mattia Binotto, el líder de equipo. Para la ocasión, ha roto con sus tradiciones y ha presentado su nuevo auto fuera de su feudo de Maranello, en el escenario del teatro Romolo Valli de Reggio Emilia.



"Es un lugar muy importante para nuestro país. Es en esta ciudad donde se creó la bandera tricolor, convertida en la de Italia. Y Ferrari está orgulloso de Italia y de representar a Italia", explicó John Elkann, presidente del grupo.



Más estrecho que el SF90 de la temporada pasada, de un rojo más oscuro también, el SF1000 tendrá la misión de hacer creer a la escudería en ganar títulos, algo que se le escapa desde hace tiempo: pasaron 12 años desde la última vez que levantó la copa en el Mundial de pilotos y 11 desde que lo hizo en el de constructores.

"Todavía tenemos que progresar, especialmente en la fiabilidad", declaró Binotto, recordando que Ferrari, como el resto de equipos, debía afrontar "el doble desafío" de preparar al mismo tiempo la próxima temporada y la siguiente, donde entrará en vigor un nuevo reglamento.



Los dos pilotos de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, se mostraron impacientes por pilotar su nuevo vehículo, que saldrá a la pista de Barcelona la próxima semana para los ensayos de pretemporada.



"Me gusta mucho. Es mucho más estrecho por detrás que el año pasado y es más rojo. Estoy impaciente por manejarlo, es todavía más fascinante que verlo", declaró Vettel. "Ahora conozco el equipo, el vehículo, a la gente", agregó Leclerc, quien la temporada pasada firmó dos victorias y un 4º puesto en la clasificación del campeonato.



"Va a ser un hermoso desafío. Estoy listo para aprender de mis errores para convertirme en un piloto todavía mejor", completó.

