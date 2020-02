https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La programación del ciclo de comedias en el Teatro Municipal “1º de Mayo” continúa con la obra dirigida por Walter Alemandi. La función será el sábado a las 22, en la Sala Marechal del espacio ubicado en San Martín 2020.

Este sábado a las 22, el ciclo Humores de verano presentará en su segunda fecha, la obra “200 gramos de mariposas”, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

La obra de Emilio Ferrero y Héctor García Blanco cuenta con la dirección de Walter Alemandi, y se suma al ciclo de comedias que forma parte de Verano Capital, la programación organizada por la Municipalidad en espacios públicos de la ciudad para disfrutar durante la temporada.

Una mujer. Un ex esposo. Una hija. Un esposo. Una suegra. Viviendo todos en el mismo lugar. Un productor que llega a romper con la dinámica de esta familia excéntrica. Un actor fracasado que se siente triunfante. Un marido que hace años no emite palabras. Una adolescente que ya no soporta la disfuncionalidad. Y en medio de todos, una mujer. Andrea tiene un único deseo: que se vayan todos. Y volver a sentarse en almohadones, claro. Porque sólo los que se sientan en almohadones tienen 200 gramos de mariposas por día, haciéndolos sentir vivos.

¿Cómo se tiran por la borda siete años de divorcio? ¿Por qué nos arrepentimos de cuando somos jóvenes y tomamos decisiones que nos van a acompañar toda la vida? ¿Quién nos avisa que el tiempo todo lo cambia? ¿La vida es florecer o marchitarse? La historia de una familia extraña, ensamblada, disfuncional, incomunicada. En la que los adultos son infantiles y los jóvenes son maduros.

Elenco y ficha técnica

Al elenco lo completan Marisa Ramírez, como Andrea; Hernán Rosa, como Ramiro; Fabián Acosta como Octavio; Pablo Velázquez, como Iñaki; Paula Gallo, como Caro; y Nelda González, como Rosa.

En la asistencia de dirección se desempeña Nicole Chort, y en la producción general, Giselle Wulff. Pablo Martínez hizo la fotografía, cámara y montaje; mientras que la escenografía y el diseño de iluminación son creación de Diego López.

Próximas funciones

El ciclo continúa el sábado 22 con “¿Quién está bien?”, dirigida por Lucas Ruscitti; y el sábado 29 con “Drácula transilvando bajito”, escrita y dirigida por Federico Kessler.