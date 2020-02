https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe violenta

Herido en pleno centro de la ciudad capital

Un hombre (31) fue atacado con un objeto cortopunzante en la mano derecha, abdomen y el cuero cabelludo. No corría riesgo su vida. No hay detenidos.

Foto: Guillermo Di Salvatore



Foto: Guillermo Di Salvatore

Minutos después de las 22 se produjo un violento hecho en pleno centro de la ciudad de Santa Fe que tuvo como saldo un hombre mayor de edad con heridas cortantes que debió ser hospitalizado. Fuentes policiales indicaron a El Litoral que el hecho se registró en la zona de calles San Jerónimo y Mendoza. La víctima es un hombre de 31 años que fue atacado por otro individuo que aún no fue identificado. El herido fue asistido en el hospital José María Cullen por lesiones en la mano derecha, el abdomen y el cuero cabelludo. Se supo que su vida no corría peligro. Mientras se investiga lo sucedido no se informaron detenciones ligadas a este caso.