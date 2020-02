CONINAGRO vuelve a la carga con su proyecto para las economías regionales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular de la entidad cooperativa, Carlos Iannizzotto, explicó a Campolitoral la importancia de una ley que fomente a la producción. Su mirada sobre Vicentín y el plan para la segmentación de retenciones.

Federico Aguer | faguer@ellitoral.com

El proyecto, que en un principio entró por la Cámara alta de la Nación, llevaba la rúbrica de 4 senadoras: Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Cristina Fiore Viñuales (Salta), Norma Durango (La Pampa) y Cristina López Valverde (San Juan). Sin embargo, este año perdió estado parlamentario. Por eso, la estrategia de la entidad cooperativa es que en esta oportunidad ingrese por diputados.



Con este objetivo, Iannizzoto consiguió ser recibido este lunes por Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con quien abordó la agenda legislativa para el sector agropecuario.



Los puntos centrales del encuentro giraron en torno a tratar la ley de seguros multiriesgo y a impulsar nuevamente la ley de economías regionales. “El sistema cooperativo puede aportar para dinamizar las economías regionales. Necesitamos conectividad rural, apuntamos a tener una visión holística”, expresó el titular de la entidad a través de la página web de la entidad.



En materia de políticas públicas para el arco agroindustrial se propuso poner en marcha el “Proviar 2”, un programa de apoyo a pequeños productores vitivinícolas. “Evaluamos la difícil situación de la vitivinicultura, haciendo foco en la integración productor-bodega y cómo acceder a financiamiento en innovación y tecnología para PyMEs. Es importante dialogar y debatir ideas, siempre buscando la veta social”, dijo Iannizzotto tras la audiencia.



Para toda la producción



En diálogo con Campolitoral, el dirigente mendocino afirmó que el proyecto no es propiedad de una entidad, sino que favorece a distintas provincias e instituciones.



“Estamos motorizados con esa intencionalidad, para adecuarlo a la situación de ahora”, aseguró. Y agregó que el fin del proyecto es establecer políticas sectoriales conforme a los ciclos agrícolas; establecer la regionalización de las economías para que en función de eso se establezcan políticas tributarias y financieras”.



El dirigente explicó que por cuestiones de homogeneidad climática en cuanto a los ciclos, se pueden implementar políticas de Estado vinculadas al tema ambiental, climatológica, hídrico, y hasta habitacional, como modo de desarrollo rural.



¿PROCREAR del campo?



En este sentido, y a raíz de la difusión que tuvo este aspecto (ART.27 del proyecto), apuntó a que “se busca promocionar a través de distintos medios, instrumentos de políticas habitacionales, las líneas financieras de bancos públicos y privados que otorguen un porcentaje a la vivienda rural. Los planes y programas como mencionó la ministra Bielsa respecto a un plan de vivienda, queremos que incluyan un porcentaje de recursos a la habitación rural y no solamente urbana”.

Según Iannizzotto, se trata de un factor de desarrollo: “si hay barrios en las zonas rurales, se vincula a la electricidad, a los caminos, a la conectividad. Es una visión estratégica sobre el desarrollo y no una mirada meramente coyuntural”.



Respecto del futuro del proyecto, explicó que Massa se mostró “muy interesado, y vamos a hacerles algunas modificaciones. Luego veremos qué diputados se interesan en el proyecto, para poder presentarlo pronto”. Y anticipó que la semana que viene van a convocar a los equipos técnicos para trabajarlos como base y ver si se puede unificar criterios con el apoyo de nuestros técnicos, y poder avanzar.



“Tenemos muchas expectativas, es un proyecto muy ansiado por las provincias. En su momento el Senado no dio en el clavo, esperemos que en esta instancia pueda impulsarse. Queremos interesar a los gobernadores para que haya mayor apoyo político”.



Vicentín y las Cooperativas

Consultado sobre la crisis de Vicentín y el impacto de la cesación de pagos a las Cooperativas, se mostró preocupado. “Nosotros estuvimos charlando con funcionarios sobre este tema para ver cómo se protegía a los productores, fundamentalmente a los proveedores, para que las Cooperativas no sean arrastradas por esta situación. Han sido sorprendidas en su buena fe, y queremos que no se pierdan fuentes de trabajo por una cuestión empresaria. Es importante ahora la necesidad del apoyo a los productores y que se enfoquen en el ámbito productivo y de las Cooperativas”.



¿Aceptan la Segmentación de Retenciones?

Finalmente, el tema álgido de los derechos de exportación parece haber sido la grieta que sigue dividiendo a una Mesa de Enlace que no puede unificar un mensaje unificado en este sentido.

“Históricamente estuvimos en contra de las retenciones y de la segmentación (que es una forma de apoyarlas)”, expresó. “La experiencia nos indica que es muy problemática, y de hecho hay muchos juicos de productores del 2013/14. Por eso consideramos que no es lo que necesita el campo, no es un aspecto impositivo que acota el problema sino que lo grava”, sostuvo.

“No obstante, como ya ha sido promovido por una de las entidades de la ME, quisimos hacer que prime la unidad, y eso nos llevó a actuar con prudencia y tolerancia, esperando a ver cómo se va a instrumentar. En particular, pretendemos que sea un piso horizontal que abarque a todos desde una cantidad de has o toneladas, y que se implemente de forma general y no para chicos o grandes”.

Pero hasta ahora, no ha habido respuesta alguna. “Hay una situación social delicada, y se ha pedido una audiencia a Basterra. Nosotros definimos los 14 puntos para ver cómo los profundizamos para ayudar al diseño de una política agropecuaria que no está clara. De hecho, sólo hay un decreto (comunicado un día sábado), y por eso hay malestar. Si bien nosotros nos reunimos con él en particular, con la ME todavía sigue pendiente el encuentro con el ministro”, se lamentó.