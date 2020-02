Confirman la postergación del Gran Premio de China por el coronavirus

El Gran Premio de Fórmula 1 que se iba a correr el próximo 19 de abril en China fue pospuesto debido al coronavirus, según anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



Por ahora, según trascendió, en esa fecha no habrá carrera de F1 y se analizará la posibilidad de que se corra en otra fecha si se encuentra una solución al coronavirus.

