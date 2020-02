https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comienza la discusión salarial

Paritarias: el gobierno no quiere la cláusula gatillo

El ministro de Gestión, Rubén Michlig, adelantó que se inclinarán por un mecanismo de “revisión periódica pero no automática” de los sueldos, en función de la inflación. Seguirán los parámetros de Nación.

El gobierno de Omar Perotti oficializó la convocatoria a las paritarias provinciales, y confirmó que el próximo viernes arrancará la discusión salarial 2020. Será con los gremios docentes, que fueron citados para las 11 en el Ministerio de Trabajo; y continuará la semana que viene con los sindicatos de al administración central -ATE y UPCN- y del sector Salud.

Los referentes del Poder Ejecutivo llegarán a la mesa de negociación con una premisa clara: desestimar la cláusula gatillo, que permitió durante los últimos años una actualización automática de los ingresos de los trabajadores de acuerdo con la inflación. “Actualización y revisión periódica, sí; actualización automática, no”, fue lo que planteó el ministro de Gestión, Rubén Michlig ante la consulta periodística para sintetizar la decisión política de la actual administración.





El funcionario insistió en sostener que Santa Fe seguirá mirando atentamente la evolución de la paritaria nacional. Sobre el particular, el mismísimo presidente Alberto Fernández descartó esta semana incorporar la cláusula gatillo por interpretar que conlleva una “indexación implícita”. En cambio, se habla de una “revisión trimestral” de los salarios para una eventual actualización.





“Desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo que las cláusulas de ajuste automático generan un problema económico difícil de resolver”, dijo Michlig.





“Razón por la cual -continuó-, estamos pensando en otro tipo de política salarial. Al igual que lo está planteando el gobierno nacional a través de un criterio distinto, pensamos en un mecanismo que no deje de considerar el mantenimiento del salario pero sí con otros formatos y seguramente con una actualización más periódica y no de manera automática”, enfatizó.



Punto de tensión





A priori, los referentes sindicales de los principales gremios públicos de la provincia han adelantado que exigirán la continuidad de la cláusula, por lo que sería ése el principal punto de tensión a resolver. Al respecto, Michlig consideró que desde el gobierno “hemos explicado muy bien los alcances que ha tenido la política (salarial) de 2019. Así como nos referimos a la automaticidad del ajuste salarial, también hablamos de la necesidad de hacer una revisión de ese mecanismo. En eso hemos sido siempre claros y lo explicamos cuando revelamos la diferencia que detectamos entre el crecimiento del gasto y de los salarios, respecto del crecimiento de la recaudación”, comentó.





El ministro descartó que la paritaria vaya a tener “pisos o techos”. “Hoy no tenemos eso -dijo el funcionario-. (La discusión) va a depender mucho de los criterios que tenga la Nación en su paritaria, sobre todo por el financiamiento que el gobierno central pueda aportar y con los criterios que vaya a adoptar. Esa negociación será una referencia. No quiere decir que haya un traslado automático, pero sí un parámetro a considerar que lo trasladaremos a otros sectores”.







Contexto



Michlig sostuvo que desde el punto de vista económico y financiero, la provincia llega a esta discusión salarial “en una situación de emergencia conocida por todos”. En ese marco, recordó que “estamos tramitando la sanción de una ley de emergencia (de Necesidad pública) que nos permita tener recursos adicionales a los que prevé el presupuesto. La discusión salarial -advirtió- va a depender mucho de la suerte que tenga esta ley, a partir del debate parlamentario que se dará en las cámaras en los próximos días”.





Ante el inminente inicio de clases previsto para el 2 de marzo próximo, Michlig aseguró que “el esfuerzo de la gestión está centrado en llegar (para que el ciclo lectivo comience sin sobresaltos). Pondremos esfuerzos personales y todos los recursos disponibles para zanjar las diferencias que podamos tener”.





El ministro dijo ser “optimista en el diálogo”, y confió en que “a partir de la exposición de la situación que posee la provincia y de mostrar cuáles son los verdaderos recursos con que contamos, podremos llegar a un acuerdo y tener políticas consensuadas. La prioridad son los salarios y el inicio de clases, y en eso estaremos trabajando”, concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

