Mineiro vs Unión: La web para comprar entradas funciona mal y hay venta presencial en Belo Horizonte

Miércoles 12.02.2020

Unión emitió un comunicado en el cual da cuenta que por ahora la cantidad de entradas disponibles para el visitante será la mínima que dispone Conmebol: 2.000. La venta será presencial, ya que el sitio web disponible está caído.

Luego de la gran victoria ante Atlético Mineiro de Brasil por 3 a 0 en el 15 de Abril, gracias a los goles de Bou, Cabrera y Carabajal, Unión jugará la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020 en el estadio Arena Independencia de Belo Horizonte, el jueves 20 de febrero.

Para el encuentro que se viene, la Conmebol decidió otorgar a la entidad de la avenida, 2.000 entradas, localidades ubicadas en la tribuna denominada “Cadeira visitante Ismênia”, a la que se accede por la Puerta 8.

Seguramente, tras la excelente performance del equipo de Leonardo Madelón como local, y la diferencia de tres goles obtenida el jueves último, muchísimos hinchas querrán ser parte de una virtual clasificación a la segunda fase del certamen continental, en Brasil.

Al respecto, el club emitió hoy por la mañana un comunicado oficial, en el que “informa el detalle de venta de entradas remitido por Atlético Mineiro para el partido del jueves 20 de febrero a las 21.30 en el Estadio Arena Independencia (capacidad 23.000 espectadores).

La misma se llevará adelante de modo presencial en la ciudad de Belo Horizonte, y la capacidad otorgada para los hinchas de Unión por el Club local será de 2.000 espectadores de acuerdo al manual de Clubes Conmebol Sudamericana 2020.

(http://www.conmebol.com/es/copa-sudamericana-2020/reglamento - 4.4.6 Entradas para los visitantes - pág. 97 “Los equipos están obligados a vender a los equipos visitantes hasta 2.000 entradas en los partidos de Fase Preliminar (Fase 1, 2 y 3)”)”.

En cuanto al cronograma de la venta de entradas en Belo Horizonte, indica que “del sábado 15 al miércoles 19 de febrero (el día del partido los lugares de venta a confirmar por Atlético Mineiro luego serán informados), solicitar entrada para sector Cadeira Ismênia Visitante (Puerta 08) - valor de la entrada: 30 reales: de 10 a 17 hs, en Bilheteria Ismênia e Lojas do Galo Sion, Betim Centro e Labareda; de 10 a 19 hs en Lojas do Galo Betânia, Lourdes e Shopping Monte Carmo Betim; de 10 a 21 hs, en Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey”.

Finalmente, aclara que “respecto al sitio web on line para la compra de tickets informado por Atlético Mineiro, el mismo tiene problemas en la carga de datos de formulario para poder finalizar la compra. Se informará oportunamente si el inconveniente se resuelve. La web para la compra es: https://tickethub.com.br/detalhe/23484/ATL%C3%89TICO_X_UNI%C3%93N_SANTA_FE En el inicio del proceso de compra se deberá elegir el sector “CADEIRA VISITANTE (PORTÃO 08)”, luego se deberán suscribir con un e-mail y contraseña, para luego ingresar los datos personales y de la tarjeta de pago para finalizar la compra”.

Seguramente, este tema acaparará la atención primordial de la dirigencia, por lo que puede haber novedades en cualquier momento. Lo más difícil es lograr aumentar la cantidad de entradas disponibles para Unión (por la capacidad total del estadio) y lo más urgente conseguir que se habilite adecuadamente la venta a través de internet, para que aquellos que viajen ya tengan asegurado su ingreso al estadio para ver el partido.