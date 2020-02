https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.02.2020 - Última actualización - 15:19

15:14

El volante chileno habló de la gesta heroica que consiguió la “Academia” (próximo rival de Colón) en el duelo ante el “Rojo” del último domingo. Su rebeldía fue una de las claves para lograr la hazaña.

Lo dijo el autor del gol del clásico de Avellaneda "Chelo" Díaz: "Racing no lo perdía si éramos 11 e Independiente 9" El volante chileno habló de la gesta heroica que consiguió la “Academia” (próximo rival de Colón) en el duelo ante el “Rojo” del último domingo. Su rebeldía fue una de las claves para lograr la hazaña. El volante chileno habló de la gesta heroica que consiguió la “Academia” (próximo rival de Colón) en el duelo ante el “Rojo” del último domingo. Su rebeldía fue una de las claves para lograr la hazaña.

En las tribunas del “Cilindro” todavía retumba el eco del grito de gol que generó la euforia generalizada. La emoción que se vivió en el clásico de Avellaneda tiene un responsable: Marcelo Díaz. El volante chileno fue el autor del único tanto que sirvió para que Racing consiguiera una victoria histórica frente a Independiente.

“Creo que se va a recordar año a año, pero por cómo se dio el partido. Estábamos con dos jugadores menos corriendo todas las pelotas, luchando como enfermos de la cabeza porque teníamos una ilusión y un objetivo claro, que era ganar; y afortunadamente lo pudimos hacer y qué mejor que de esta forma”, dijo el mediocampista en diálogo con TyC Sports.

“Tengo considerado que voy a tener que celebrar todos los 9 de febrero. Cuando estás jugando no le tomás dimensión a las cosas que suceden, pero es increíble lo que generó y va a generar este partido. Estaba con Juan Carlos Rulli, y que un veterano de tal talla te diga que este partido va a ser recordado en la historia del hincha es para emocionarse y te hace sentir la importancia”, agregó.

Con relación al gol que permanecerá tatuado en el corazón de la “Academia”, el “Chelo” dio detalles sobre cómo fue que se reveló a los pedidos del técnico: “A ‘Lolo’ (Miranda) no le grité. Es tan inteligente que ya me había visto. Juega con la cabeza tan en alto que ya sabe lo que va a pasar. En el momento que Darío (Cvitanich) la agarró, ‘Lolo’ vio el reflejo de una camiseta y la dejó pasar. Eso muchas veces marca la diferencia”, explicó.

Mientras tanto, en el programa radial “¿Cómo te va, Benedetto?”, emitido por Del Plata (AM 1030), el ex Defensa y Justicia que habilitó a su compañero sin tocar la pelota completó la intimidad de la jugada: “Nunca me di cuenta de que el que venía atrás mío era Marcelo Díaz. Fue una milésima de segundo. Solo vi una camiseta blanca y la dejé pasar”.

—¿Me gritaste cuando llegaste al área?, le preguntó el “Lolo” a su compañero después de celebrar el tanto, cuando estaban en las duchas del vestuario.

—Amigo llegué hasta ahí y no me daba ni para hablar, le respondió el chileno.

Aquella conversación festiva que se dio en la zona de camarines se dio porque Díaz tenía la orden de no cruzar la mitad de la cancha para defender el arco de Javi García. “Yo era el jugador que tenía que mantener más el equilibrio sin pasar al ataque. Sebastián (Beccacece) le dio indicaciones a Miranda para avisarle que los únicos que podían desprenderse eran Walter (Montoya), Darío (Cvitanich) y él. Entonces, cuando me lo comentó le dije ya estamos entregados, vamos todos al ataque. Estábamos con 8 de campo y esa eran las ganas que teníamos todos de ganar. Yo lo reflejé así porque tenía la convicción tremenda de que podíamos dar la estocada final”, reveló.

Uno de los aspectos más llamativos que se viralizó en los últimos días fue el hecho de que el jugador haya comido una banana mientras se disputaba el partido. “Normalmente siempre como una en el entretiempo, pero como en este partido estábamos con 9 y teníamos que correr mucho, la energía se te va yendo y cuando se paró el partido mandé a pedir una para llenar el tanque y seguir corriendo. Estaba muy concentrado, muy metido en lo que tenía que hacer, pero necesitaba energía”, argumentó el “Chelo”.

Para finaliza la nota, con una comparación analítica sobre lo que hubiera pasado si la situación hubiese sido a la inversa, Marcelo Díaz señaló: “Nosotros hubiéramos ido a buscar el arco como locos si era al revés. Hemos entrenado superioridad numérica e inferioridad numérica. Los hubiéramos atacado por todas partes, la pelota se iba a terminar metiendo como fuese. Racing no lo perdía si éramos 11 e Independiente 9”.

Zaracho ya entrena en la Academia

El mediocampista Matías Zaracho se reincorporó ayer al plantel de Racing Club luego de su participación en el Preolímpico de Colombia con el seleccionado argentino Sub 23, con el que alcanzó la clasificación para los Juegos de Tokio 2020.

El volante llegó al país ayer cerca de las seis de la mañana y a las nueve se presentó en el entrenamiento que el plantel de Racing realizó en la cancha auxiliar del estadio. Zaracho, de 21 años, no tuvo tanta participación en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que si bien estuvo en los siete partidos, sólo en tres fue titular y en uno marcó un gol (4-1 ante Venezuela).

En la “Academia”, en tanto, jugó 15 partidos desde el inicio en la primera parte de la Superliga bajo la conducción de Eduardo Coudet. Por las bajas que tiene el entrenador Sebastián Beccacece para visitar el viernes a las 21.10 a Colón en el Brigadier López, Zaracho tiene chances de integrar la lista de convocados para, al menos, ocupar un lugar en el banco de suplentes. En Santa Fe no podrán estar Gabriel Arias y Leonardo Sigali, por expulsión, y el defensor Nery Domínguez por la luxación de hombro izquierdo que le demandará dos semanas de recuperación.