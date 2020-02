Pamela Anderson se divorció tras doce días de matrimonio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Que el amor dura poco en Hollywood no es ningún secreto. Pero ni por esas podíamos imaginar que Pamela Anderson y el mítico productor de cine Jon Peters fueran a durar solo 12 días casados. Sobre todo teniendo en cuenta que ya fueron pareja hace más de 30 años y que, si esta vez decidían dar el paso, es porque creían de verdad que su romance tenía futuro.

Por desgracia para ellos, la realidad al final se impuso y menos de dos semanas después de anunciar que se habían casado en secreto, la actriz envió el pasado 2 de febrero un comunicado a los medios explicando que se estaban “tomando un tiempo para reevaluar lo que queremos de la vida y de los demás”. Vamos, una manera rebuscada de confirmar que su matrimonio se había terminado.

Desde entonces, ninguno de los dos quiso hablar más sobre esto con los medios, lo que nos hacía pensar que habían acabado en buenos términos. Pero superado el luto por el fracaso sentimental, Jon Peters ha querido romper su silencio para contar toda la verdad al respecto. Y sospechamos que a Pamela no le va a gustar nada lo que ha dicho.

“Todo lo que han contado desde su entorno es una mentira”, asegura Peter en PageSix, donde explica que no fue él, sino Pamela, la que pidió por SMS que se casaran. “No hace falta decir que cuando me llegó su mensaje todo me pareció un sueño a pesar de que en ese momento yo estaba comprometido con otra mujer que se iba a mudar a mi casa en breve”, relata.

“Yo lo dejé todo por Pamela. Ella tenía deudas por un valor de más de 200.000 dólares que no podía afrontar, así que yo se las pagué. Y esto es todo lo que he recibido a cambio como agradecimiento. No hay nadie más tonto que un viejo tonto”, concluye. Aunque conociendo a Pamela, algo nos dice que el culebrón no se acaba aquí…