En el Salón del Automóvil de París Premio al diseño para Citroën

Citroën estuvo presente en la 35° edición del Festival Internacional del Automóvil en París. Allí presentó su visión del futuro a través de dos concept cars que se destacan por su diseño y simbolizan la movilidad del mañana: Ami One Concept, una nueva solución de movilidad urbana 100% digital y 19_19 Concept, expresión máxima del viaje en modo ë-Confort.



El Ami One Concept recibió la máxima distinción del Gran Premio de la Movilidad en Ciudad otorgado por un jurado de expertos, que recompensaron su enfoque rupturista para promover una movilidad 100% eléctrica accesible a todos. “La marca está muy orgullosa de recibir el Gran Premio de la Movilidad en Ciudad, que supone un auténtico reto para Citroën. En 100 años, la marca se ha caracterizado por su innovación y su creatividad a la hora de democratizar la libertad de movimiento como, por ejemplo, con el 2 CV. Con el Ami One Concept, Citroën imagina una solución de movilidad urbana accesible para todos: compacto, seguro, 100% eléctrico y digital, supone una ruptura real con todo lo existente en términos de movilidad urbana. Esta idea no es solo un ejercicio gratuito. La seguiremos muy pronto”, expresó Vincent Cobée, CEO mundial de Citroën.