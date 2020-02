https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.02.2020

Viña del Mar

Pampita se hospedará en la casa de su ex suegra en Chile

Desde el 23 al 28 de febrero, Chile no hará más que recibir a estrellas de la música: el mítico Festival de Viña del Mar ya tiene a sus artistas confirmados. La grilla incluye a las chilenas Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal y Noche de Brujas; a la mexicana Ana Gabriel y al español Pablo Alborán. Pampita asistiría y se hospedaría nada más y nada menos que en la casa de su ex suegra.

Representando a Puerto Rico, estarán Pedro Capó y Ozuna y -el plato fuerte- el boricua más famoso, Ricky Martin. Pero los argentinos tendrán también fuerte presencia. Y no solamente desde el escenario. Confirmaron sus shows el dúo argentino Pimpinela y Luciano Pereyra y también la veremos por esas latitudes a Pampita. Carolina Ardohain conducirá La previa, un show exclusivo que mostrará todo lo que sucede en los instantes anteriores al inicio de cada noche. Su coequiper en la conducción, el animador chileno Cristián Sánchez. Desde un set principal, Cristian y "Pampita" serán los encargados de "encender" el ambiente festivalero. En el equipo de noteros de esa señal habrá otra argentina, Nati Jota. Tenés que leer El marido de Pampita, al Bailando Lo cierto es que hoy en "Incorrectas" contaron que Pampita viajará a Chile junto a sus hijos. Y que lejos de ir a un hotel cinco estrellas, la conductora aceptó hospedarse en la casa de su ex suegra, Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña. La idea es que sus hijos estén junto a su abuela. Lo que se desconoce es si irá junto a su flamante marido, Roberto García Moritán.