Presentaron una nota al Presidente de la Nación Reclamaron mayor asistencia con políticas públicas a los familiares de las víctimas de femicidios

Familiares y amigos de víctimas de femicidio presentaron hoy una nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que reclaman justicia y más presencia del Estado en cuanto a la asistencia al núcleo familiar de las mujeres asesinadas, con programas apuntados a asistencia psicológica, económica y asesoramiento jurídico.



Pasado el mediodía, unas setenta personas se concentraron en Plaza de Mayo con banderas que hacían referencia a las mujeres asesinadas y una, más grande que las demás, en la que se encontraba el nombre de las 34 víctimas de femicidio registradas en enero de 2020.



Marta Montero, madre de Lucía Perez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, aseguró que “vinimos hasta acá para visibilizar ciertas cosas que no se ven o que no quieren ver, venimos a sembrar conciencia y a ver qué le está pasando al Estado que no está presente”.



“No está con las familias, hablamos con un montón de familiares y a todos nos pasa lo mismo, esto no es casualidad, es causalidad es no hacerse cargo. Queremos que el Estado, que está ausente, lo empiece a ver y tome medidas”, aseguró la mujer.



Gustavo Melmann, padre de la adolescente Natalia Melman, que fue abusada y asesinada a los 15 años en Miramar, señaló en diálogo con Télam que “venimos de marcha en marcha pidiendo justicia, y no debería ser necesario”.



“La justicia debería ser rápida y efectiva, con perspectiva de género, necesitamos un patrocinio gratuito para las víctimas de femicidio, es importe que además se tomen las medidas necesarias para que cuando haya una emergencia, quienes deben actuar lo hagan en tiempo y forma para salvar la vida de muchas mujeres”, agregó Melmann.



Indicó que “tenemos mucho que aprender de las mujeres”, remarcó que toda la sociedad debe “ser parte de esta transformación que se viene dando y apoyarlas en contra del machismo del patriarcado” y agregó que la Justicia “no debe ser ajena a este cambio”.



Para concluir el acto, del que también participaron familiares de Araceli Fulles, Carla Soggiu, Nancy Segura, Agustina Fredes y Analia Ares, se leyó un documento dirigido al presidente Alberto Fernández, que luego se presentó en la mesa de entradas de la Casa Rosada.



“Las familias sobrevivientes de femicidios exigimos que se nos reconozca el estado de dolor e indefensión en que nos deja el asesinato de nuestras hijas. y esa forma de reconocimiento es concreta: necesitamos recursos para contener y reparar el daño que la violencia produjo en nuestras familias afectando psicológica y económicamente a sus miembros”, apuntó la misiva.



“Hacer justicia en un sistema que favorece la impunidad de los femicidios implica dedicar mucho tiempo, recursos, energía y tener que trasladarse cientos de kilómetros para las audiencias de apelación, abonando pasajes, estadías y comidas, y los honorarios de abogados penales que -como es tradición en ese fuero- deben pagarse antes de iniciarse el tramite judicial, es decir, en plena conmoción por el asesinato de nuestras hijas”, continuó el documento.



Los familiares exigieron “que se implemente un programa para contener a las familias de las víctimas de violencia machista”, y que éste proporcione ”asistencia psicológica y recursos económicos hasta que esa familia esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral”.



Además, reclamaron “asistencia jurídica gratuita y que se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial”.



Como último punto, se pidió “que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en caso de población afectada por femicidio”.



Luego se leyó el nombre de las 34 mujeres asesinadas durante el primer mes de 2020, un grupo de percusión y danza realizó la performance “el violador eres tú”, y anunciaron que van a hacerse presentes en Plaza de Mayo los segundos martes de cada mes.



Con información de Telam