Reino Unido: nueva polémica sobre el status real de Andrés de York

Afinales de noviembre el príncipe Andrés renunció a su deberes públicos, cuando estalló nuevamente el escándalo sobre su amistad con Jeffrey Epstein tras su desastrosa entrevista con la BBC. Exactamente qué significó eso en los meses siguientes para la participación del príncipe Andrés en la familia real es algo difícil de saber.

El Palacio de Buckingham enfatizó que él sigue siendo parte de la familia, e igualmente asistió a la fiesta navideña del palacio. En diciembre, la polémica en los tabloides estaba en su apogeo, y se le pidió a su iniciativa emblemática Pitch@Palace, una conferencia de inversionistas, que abandonara sus vínculos con él. Desde ese entonces, el príncipe Andrés ha estado evadiendo el foco de atención de los medios mientras se mantiene cercano a su familia, pero algunas noticias del pasado fin de semana sugieren que podría estar tratando resurgir.

La semana pasada, el príncipe Andrés causó confusión al llevar a su familia a una cena en la residencia del embajador chino en Gran Bretaña. El sábado por la mañana, el embajador Liu Xiaoming twitteó una foto de ambos durante el encuentro diciendo que las palabras de la reina Isabel II sobre el coronavirus habían “sido transmitidas por el Duque de York”. En un tweet posterior, el embajador añadió que él invitó al príncipe Andrés a su residencia, junto con una foto que mostraba la asistencia de Sarah Ferguson, la princesa Beatriz y su prometido Edoardo Mapelli Mozzi. Más tarde el palacio dijo “era una reunión privada, no comentaremos lo que se transmitió o no”, según ITV.

En la mañana del sábado, el diario Telegraph informó que la junta global de Pitch@Palace –la única cosa en la que no podía ser obligado a renunciar– había eliminado su nombre. Después de que Andrew dimitiera de sus deberes reales, seis de los ocho directores de la compañía sin fines de lucro renunciaron, pero según el periódico, el príncipe todavía figura como un controlador "significativo" en sus documentos de registro. Según Daily Mail, la parte del sitio web donde se listaba el nombre del príncipe Andrés ahora dice que la organización se está tomando el comienzo del 2020 para "actualizar la marca".

Her Majesty The Queen sent an encouraging message to President Xi and Chinese people: At the critical time of fighting #coronavirus, I express my sincere sympathy for Chinese people, and pray for the speedy control and victory over the virus. It was conveyed by Duke of York. pic.twitter.com/RZItxQ26WS