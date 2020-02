https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según las declaraciones del presidente Ameal Polémica: En Boca tampoco piensan homenajear a Maradona

Boca Juniors, al igual que Rosario Central, tampoco le ofrecerá una recepción especial a Diego Maradona cuando en la última fecha de la actual Superliga sea anfitrión de Gimnasia y Esgrima La Plata, según se desprendió de lo manifestado este miércoles al respecto por el presidente "xeneize", Jorge Amor Ameal.

"Maradona es el técnico de Gimnasia que vendrá a tratar de ganarle a nuestro equipo y no a una fiesta de Boca. Hay cosas que pensamos y sentimos de distintas maneras. Hay que acordarse del mejor Diego, el que jugaba, ese que nos llenó de orgullo en todos lados", indicó el titular boquense.

La historia está ligada a Ameal en el pasado inmediato, pero en el mediato viene de larga data y apunta especialmente al vicepresidente segundo boquense, Juan Román Riquelme, quien en la época en que Maradona dirigía al seleccionado argentino decidió renunciar al mismo lanzando munición gruesa contra Diego.

"El entrenador de la selección y yo tenemos distintos códigos", lanzó por entonces Riquelme, hace ya más de una década.

Y en realidad esas diferencias no eran del momento, sino que también tenían "background", ya que Riquelme siempre apoyó como técnico de la selección a Alfio Basile y tenía la sospecha (o quizá la certeza, algo que el "Coco" le corroboraría hace un par de años a Télam), de que Maradona le había "serruchado el piso" para quedarse con su cargo durante las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Una postura parecida a la que adoptará Boca será la que tomará el próximo fin de semana Rosario Central, que este sábado ya anunció que tampoco le dará una bienvenida especial a Diego, aunque en este caso pura y exclusivamente por su paso como futbolista del clásico rival, Newell's Old Boys.

La otra razón por la que Boca en general y Ameal (junto a Riquelme) en particular no homenajearán a Maradona tienen que ver con razones políticas, ya que Diego hizo campaña para el candidato oficialista Cristian Gribaudo en las elecciones de diciembre pasado, con fuertes críticas para con Román y con el vice primero, Mario Pergolini, además de "ligarla", por carácter transitivo, el actual presidente boquense.

“Ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política. Y encima apoyan al peor presidente de la historia”, escribió en Instagram el propio Maradona, que además subió una foto con Gribaudo un día antes de la elección.

La respuesta de Ameal después de consumada su victoria fue contundente y lapidaria para Maradona. "En algún caso eso nos hizo bien, porque la única verdad es la realidad. Y cuando sacás el 53 por ciento de los votos tenés que decir quiénes estaban de un lado y del otro”, redobló la apuesta el titular "xeneize".

La inquina de Maradona para con Riquelme se prolongó en el tiempo y la partida de Carlos Tevez al fútbol chino lo dejó en medio de las críticas de Diego, que lo cuestionó por haber puesto en tela de juicio la decisión del "Apache" de abandonar intempestivamente el club.

“Si a Riquelme le hubieran ofrecido 50 millones de dólares, hoy estaría hablando en chino. Él habla, pero festeja más las cosas que gana River que las de Boca". Y fue más allá hace unos 20 días cuando sostuvo que si lo hubiese tenido a Román como compañero, “lo hubiese boxeado de lunes a viernes y el sábado lo dejaba descansar para jugar el domingo”, a propósito, dijo, de las actitudes que le contaron tenía en el vestuario.

Desde la dirigencia de Boca hoy en día apoyan la postura de no homenajear a Diego, aunque el partido con Gimnasia recién se jugará el 8 de marzo y para entonces quizá las redes sociales logren esmerilar esa decisión.

Por lo pronto hoy no fue un buen día para Riquelme, ya que también pareció seguir sumando "enemigos íntimos" más temprano, con el joven volante Alexis Mac Allister, quien sostuvo que Román lo llamó molesto y le recriminó que su padre, Carlos Javier (ex futbolista boquense) "estaba hablando demasiado y quería hacer un nexo entre el Brighton inglés y Boca".

“No podés no atender a los ingleses, es una falta de respeto. Podés decirle que no, que sí, o hacer lo que quieras, pero mi papá se estaba encargando de eso nada más, de que hubiera respuesta por respeto al club que puso 10 millones de dólares por mí”, disparó Alexis.

"Después le dije que me quería quedar en Boca y resulta que un par de horas más tarde me entero que desde el club habían mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra, pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Ahí sentí que no me valoraron, que no era importante o que no querían que me quedara. Entonces hablé con mi familia, mis amigos, mi novia, y tomé la decisión de irme”, aclaró. Marcelo Delgado, mano derecha de Riquelme en el manejo del fútbol boquense, lo acusó de "decir mentiras".

No fue entonces un día fácil el de este miércoles para la cúpula boquense, que arrancó con Mac Allister y terminó con Maradona. El equipo que Miguel Ángel Russo presentará el próximo domingo ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, este miércoles estuvo fuera de foco.

