Línea directa

Jueves 13.02.2020

11:00

Peligrosa oscuridad

Un vecino de Santa Rita

“Al señor intendente le pido por favor: si no conoce el barrio Santa Rita, que vaya y lo conozca, porque está totalmente oscuro, no hay luz, hay calles que no tienen luces. Es un peligro con todo lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado. Espero que vaya el señor Intendente, no sea como el otro que, lamentablemente, no hizo nada ni en el centro ni en el norte. Florencio Fernández al 52 no hay una luz, la oscuridad que había es un peligro”.

Reclamo por línea telefónica

Adela Graziosi

“Agradeceré si a través de estas líneas puedo ver el problema de mi línea telefónica resuelto. Hace varios días que venimos reclamando a Telecom, y aún estamos incomunicados. El teléfono es 342-4978671. El último reclamo realizado es el 43m5s08 Muchas gracias al diario por el espacio”.

Tapas de tormenta en calle French

Osvaldo Roberto

“Soy un vecino de calle French al 5400. Les solicito que por favor algún fotógrafo de El Litoral, si puede, venga a hacer imágenes de las bocas de tormenta que están a lo largo de calle French. Están todas tapadas. El nivel de tierra que tienen esas bocas de tormentas llegan al nivel del asfalto. Necesitamos que la Municipalidad se entere a través de ustedes y nos tengan en cuenta. Porque hemos llamado al 0800 de la Municipalidad y parece que no llega el mensaje, que -por otra parte- hemos reiterado varias veces”.

Con diálogo no se arregla...

Alfredo Salomón

“He leído en El Litoral el 8 de febrero con cierto asombro, que un psicólogo sostiene que se puede negociar con los delincuentes con el fin de disminuir los actos delictivos. No comparto para nada esta idea del doctor en psicología Juan Carlos Funes, ya que desde siempre se ha sostenido que ‘el árbol que nace torcido, cuando crece no se lo endereza más’. El ser humano nace con derechos y deberes; problemas tenemos todos, pero nadie tiene el derecho de apoderarse en forma ilícita de lo que no le pertenece. Esa gente que delinque ha elegido y afianzado un patrón de conducta que lleva a cabo sistemáticamente, por lo que creo que sería bastante inútil un diálogo para tratar de modificar esa conducta delictiva. Los viejos de antes decían ‘loro viejo no aprende a hablar’, estos seres dañinos a la sociedad ya han incorporado esta conducta delictiva como parte de su propia personalidad. La Justicia es la responsable en hacer cumplir normas de convivencia ¿no es cierto? Y si esas normas son violadas, ellos actúan en consecuencia. Tratar de recuperar este tipo de comportamiento a través del diálogo al margen de la ley, me parece muy difícil, por no decir imposible. En vez de diálogo corresponde sanción que se deberá cumplir según el grado de culpabilidad que le impone el propio delito. Además el delincuente puede interpretar como un acto de debilidad el hecho de convocarlo a un diálogo con la justicia. Por todo esto no estoy de acuerdo con el doctor Funes, pero con todo respeto valoro su intención de solucionar o atenuar el gravísimo problema que soporta Santa Fe. Muchas gracias por el espacio”.

Precios cuidados

Miguel

“En el diario del sábado pasado publicaron que las ventas aumentaron el 200 % por efecto de los Precios Cuidados. Me gustaría saber en qué supermercado están, porque la verdad es que todavía no los encontré. Gracias”.

Diálogo con bandas delictivas

Un lector

“Con estupor leí una nota en la que un especialista, el doctor Funes -a quien no tengo el placer de conocer-, propone que el Estado negocie con las bandas delictivas para acotar el territorio de acción de las mismas. Realmente como lector estoy asombradísimo y como ciudadano estoy perplejo y preocupado porque yo no sé si este señor está hablando en serio, no sé los pergaminos que tiene. Así nos va... Yo no puedo creer lo que dice este hombre, ¿negociar con las bandas delictivas para acotar el territorio donde actúan? De locos. Repudio totalmente esta teoría”.

Ley de Tránsito

Miguel Ángel Reguera

“Conforme el precepto constitucional (artículo 19) de que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe; creo que urge la sanción de una ley que ponga en blanco sobre negro los derechos y obligaciones de aquellos que circulan por nuestras calles en vehículos de dos ruedas. Ya era estresante el tránsito que obligaba a una conducción defensiva, anticipando maniobras imprevistas por parte de los autos y vehículos de transporte de personas y mercaderías, a lo que se ha agregado en los últimos años la proliferación de motos, bicicletas, triciclos a motor, monopatines, “cuatris” y otros vehículos eléctricos. Es común ver cómo al abrir una puerta de un auto estacionado un ciclista es golpeado o ver que motos circulan y estacionan sobre las aceras. Lo mismo como zigzaguean entre autos estacionados o se adelantan en el tránsito de una sola mano, por el solo hecho de que existe un ‘metrito’ que les permitiría pasar, en lugar de esperar en su lugar que la circulación se retome normalmente. Daños en puertas y espejos, lesiones (a veces graves o irreparables) en conductores o pasajeros, pueden ser evitadas y hacer un tránsito más amigable entre todos los actores, si los legisladores remarcan aquellas conductas deseables y las que no están permitidas. Una campaña publicitaria nacional reforzaría la educación de la ley de tránsito actual y de las normativas a dictar en la nueva ley”.