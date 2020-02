https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 12:16

12:13

Viene Racing y Colón necesita sumar puntos. En Santa Fe acumula dos derrotas consecutivas y se hace necesario afirmar la recuperación del sábado pasado con un buen partido y, de ser posible, la victoria.

Osella prepara el equipo con la base del que jugó en Varela... Una duda en el medio y Aliendro en los planes Viene Racing y Colón necesita sumar puntos. En Santa Fe acumula dos derrotas consecutivas y se hace necesario afirmar la recuperación del sábado pasado con un buen partido y, de ser posible, la victoria. Viene Racing y Colón necesita sumar puntos. En Santa Fe acumula dos derrotas consecutivas y se hace necesario afirmar la recuperación del sábado pasado con un buen partido y, de ser posible, la victoria.

La novedad saliente es que Diego Osella ha designado el listado de jugadores concentrados y figura Rodrigo Aliendro, aunque, en principio, la única duda en la mitad de la cancha estaría dada en la presencia de Zuqui o Chancalay para reemplazar a Bernardi, quien ni siquiera figura en la lista de jugadores convocados.

Respecto del equipo que recibirá este viernes por la noche a Racing, el técnico tiene pensado mantener el sistema defensivo con la línea de cuatro y los dos volantes de marca (Fritzler-Lértora). También repetirá la delantera, ya que allí no variará y continuarán el Pulga Rodríguez y Viatri. Por los costados, el técnico quedó conforme con el rendimiento de Estigarribia, al punto tal que calificó de “gran partido” a su actuación y provocará una modificación en el otro sector, teniendo en mente a dos jugadores de distintas características: Zuqui es más defensivo y Chancalay tiene más arranque y aporte ofensivo.

Así, la probable formación de Colón para recibir al entonado Racing, será con Burián; Vigo, Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Zuqui o Chancalay, Fritzler, Lértora y Estigarribia; Viatri y Rodríguez. Además de estos 12 jugadores mencionados, también concentran Chicco, Bianchi, Escobar, Aliendro, Doffo, Morelo, Esparza y Da Luz. En total, son 19 jugadores de los cuáles habrá uno que deberá salir y no firmará planilla.

El regreso de Aliendro se caía de maduro ya que la semana pasada había estado en las prácticas de fútbol pero, imprevistamente, no formó parte del plantel que viajó a Florencio Varela. Estos días le sirvieron para culminar con una recuperación que se hizo larga, ya que el desgarro que lo marginó de la final con Independiente del Valle (fue el día previo al encuentro en Asunción), se produjo hace más de tres meses y desde allí no ha podido jugar.

Contra Defensa y Justicia, el equipo dio un paso adelante en lo futbolístico, mantuvo el arco en cero y estuvo cerca de la victoria. Le faltó contundencia, “punch” en los momentos decisivos que no supo aprovechar (sobre todo, los dos mano a mano del primer tiempo).

Ahora tendrá enfrente a un rival que viene con el ánimo bien arriba después de la notable e histórica victoria conseguida ante Independiente, con dos jugadores menos. Será un partido complicado, ante un equipo intenso, que todavía mantiene rasgos de aquello que lo llevó a conseguir el título de campeón en la última Superliga, con el aporte que le está dando Beccacece, un entrenador de características similares al Chacho, hoy en el fútbol brasileño.

Beccacece sorprende

Leonardo Sigali no estará frente a Colón por la expulsión ante Independiente y Nery Domínguez se lo perderá por la lesión en el hombro izquierdo. Con este panorama, la única fija es Mauricio Martínez, el ex Unión, para jugar de zaguero central. “Caramelo” ingresó muy bien en el clásico y el DT le volverá a dar la confianza para estar desde el inicio ante Colón. Con Martínez como primer zaguero, se abre la duda en el puesto de segundo marcador central.

Lucas Orban parecía picar en punta, pero todavía no lo ven al 100 por ciento de su condición física y a esta altura su presencia no está confirmada. El lunes, los que no jugaron el fin de semana, hicieron fútbol en el Predio Tita Mattiussi. Allí dio el presente Orban, a pesar de que todavía no terminó de recuperarse en su totalidad del esguince de tobillo izquierdo sufrido hace unas semanas. Por este motivo, el entrenador de Racing probó a Alexis Soto como central.

Naturalmente lateral por el sector izquierdo, desde la llegada de Beccacece, el ex Banfield fue probado en distintas zonas de la cancha durante los entrenamientos. Su versatilidad ha producido que en los ensayos ya lo hayan colocado en cuatro posiciones distintas: de lateral, de volante interior, de extremo y de doble cinco. Ahora, el futbolista de 26 años estuvo de zaguero. Mientras tanto, Orban hizo fútbol en el segundo equipo.

Las dudas que tiene el técnico para conformar la dupla central no se reflejan en el resto del equipo. A tal punto que todo indica que se repita gran parte de la formación que salió de arranque ante el Rojo. Con Gabriel Arias también suspendido por la expulsión en el derby, la probable alineación de cara al encuentro con el Sabalero sería con García; Pillud, Mauricio Martínez, Orban o Soto, Mena; Marcelo Díaz; Montoya, Rojas, Miranda, Barbona; Lisandro López.