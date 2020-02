https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 16:49

16:43

Para el economista Cane "Vamos al default"

El economista Luis Palma Cané advirtió hoy que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “dio una clara y evidente señal de que vamos al default”, ya que al pronosticar que no habrá superávit fiscal hasta 2023, el país “no va a pagar absolutamente nada” hasta ese año.



“Según la propuesta que hizo ayer Guzmán (en la Cámara de Diputados) la Argentina no está en condiciones de pagar los vencimientos. En ese caso es clara y evidente señal de que vamos a un default”, enfatizó.



Según Palma Cané, el jefe del Palacio de Hacienda brindó ante los legisladores “un discurso político con varios mensajes: el principal fue que no se puede evitar el déficit fiscal por lo menos hasta 2023”.



“Por lo cual, si además de eso suponemos y asumimos que cómo el mercado no nos va a financiar absolutamente nada, es evidente que el mensaje es: no tenemos superávit fiscal hasta el 2023, no tenemos otra fuente de financiamiento, prepárense porque lo que vamos a pedir es no pagar absolutamente nada hasta como mínimo el 2023”, alertó.



A su criterio, “o hay una prórroga de los vencimientos, o hay que declarar en cesación de pagos. Y sabemos todo lo negativo que puede ser una situación de default, que de llegarse, sería la novena en la historia argentina”.



En declaraciones a radiales, el economista evaluó: “Se abre una negociación poco amigable para los mercados, sobre todo porque la única manera de pagar es con crecimiento, pero a esta altura del partido no existe ningún plan económico de crecimiento”.



“Otro tema que llamó mucho la atención fue el mensaje de Guzmán que atrás de todas estas medidas hay un proyecto económico y que está todo pensado. Entonces, ¿porque no lo ponen arriba de la mesa?”, añadió.



También dijo que el ministro de Economía “insiste con que el FMI es responsable de la crisis de la deuda. Eso no ayuda” para negociar con ese organismo.