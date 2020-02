https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 17:00

16:59

Por la apertura de las sesiones ordinarias

Alberto Fernández no podrá reunirse con Jair Bolsonaro el 1 de marzo

Por la apertura de las sesiones ordinarias, Alberto Fernández no se reunirá con Jair Bolsonaro el 1 de marzo.

Foto: Télam



Foto: Télam

