https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 22:13

22:11

Causa Sapucay

Condenan por narcotráfico a la hija del ex intendente de Itatí y su marido

Un tribunal de Buenos Aires homologó hoy el juicio abreviado y una condena a cuatro años de prisión para la hija del ex intendente de la localidad correntina de Itatí y su marido por contrabandear marihuana desde esa zona de la frontera argentina con Paraguay, informaron fuentes judiciales.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Causa Sapucay Condenan por narcotráfico a la hija del ex intendente de Itatí y su marido Un tribunal de Buenos Aires homologó hoy el juicio abreviado y una condena a cuatro años de prisión para la hija del ex intendente de la localidad correntina de Itatí y su marido por contrabandear marihuana desde esa zona de la frontera argentina con Paraguay, informaron fuentes judiciales. Un tribunal de Buenos Aires homologó hoy el juicio abreviado y una condena a cuatro años de prisión para la hija del ex intendente de la localidad correntina de Itatí y su marido por contrabandear marihuana desde esa zona de la frontera argentina con Paraguay, informaron fuentes judiciales.