"Las canciones son esa manera de lamerse las heridas y de celebrar momentos hermosos"

El cantante y productor santiagueño se presentará el viernes 21 en Tribus Club de Arte. Según adelantó a El Litoral, “vamos con toda esa intensidad que tiene la temporada de verano y un repertorio dentro de todo organizado, salvo algunas cosas que cambian en todos los recitales”.

Raly Barrionuevo se presentará el viernes 21 en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), en el marco del Mes Aniversario de la sala de conciertos. La actualidad en Unquillo, las nuevas composiciones luego del proceso de sanación que significó “La Niña de los Andamios” (2017), los aprendizajes junto a Peteco Carabajal y León Gieco, la amistad con Lisandro Aristimuño y el desafío de la producción fueron algunos de los vectores que guiaron la entrevista con El Litoral.

Recuerdos

“Tengo los mejores recuerdos de Santa Fe”, introduce Raly. “He ido muchas veces, una vez al Teatro (Municipal), y es un público que siempre me ha recibido muy bien. Ahora vamos a un lugar que me dijeron que está buenísimo. El concierto se da en el marco del verano de festivales, que es para mí una época muy intensa del año. Vamos con un repertorio dentro de todo organizado, salvo algunas cosas que siempre cambian”.

El recital seguirá el curso de la profundidad de la obra de Raly, graficada en trece álbumes incluyendo, las asociaciones artísticas: “La Juntada” y “Hermano Hormiga”. Reconoce el cantante que “al ser un concierto largo, vamos a tener tiempo de tocar canciones que, a veces, no podemos hacer en los festivales”. La banda que acompañará a Barrionuevo está integrada por: Cci Kiu (teclados, violín y coros), Edgardo Castillo (flautas, guitarras y coros), Mauricio Páez (charango, guitarras y coros), Sebastián Sayes (bajo y coros), César Elmo (batería y percusión) y Eduardo Ramírez (bandoneón).

Sanación

El pasado mes de enero fue, para Raly, muy especial. “El 28 se cumplió un aniversario más del fallecimiento de mi vieja. Todos los eneros revivo eso, pero este año ha sido más intenso todavía. Capaz porque el 4 estuve en Frías, donde no tocaba hacía siete años”. La figura de Olga Toledo de Barrionuevo es clave en la constitución humana y artística del músico y toma carnadura en “La Niña de los Andamios”. La obra, que estará presente en forma de canciones en el concierto en Santa Fe, ofició como “un disco profundamente sanador”. Centrado en la figura de su madre, el álbum también contiene una canción dedicada a la memoria de su padre, René. “Son muchas cosas juntas: cerrar, perdonar, limpiar. El disco hizo que pueda atravesar ese proceso, así que estoy muy agradecido a esta etapa. Hoy lo necesito más que nunca, porque hay cosas que se siguen sanando y las canciones son esa manera que uno tiene de lamerse las heridas y, también, de celebrar los momentos hermosos”.

Un factor clave en el proceso fue el productor Juan Pablo Toch. El cantante, guitarrista y bajista del grupo fusión cordobés que lleva su apellido, se encargó de la producción de “La Niña de los Andamios”. “Juan Pablo me ayudó a destrabar cosas. Yo sentía que venía trabajando con esas canciones, pero él me mostró la puerta por dónde encararlas, me ayudó a abrir ese portal. Su participación fue fundamental, me sacó lo mejor. Ofició no solo de músico, sino también de psicólogo, que es la tarea de las producciones artísticas”. En este punto, Raly establece un paralelo con su función de productor. “Ahora estoy produciendo el disco de Milena Salamanca (que está casi listo), y es eso: tratar de interpretar la idea, ayudar a acortar caminos para interpretar o para darle forma a las canciones”.

Trashumancia

Hay un concepto que atraviesa vida y obra de Raly Barrionuevo: la trashumancia. Es decir, ese andar “hacia el mejor humus”, entendido como una doble caminata en búsqueda de emociones y hacia el encuentro del otro. “Le debo toda mi formación intelectual y de saber hacia dónde encaminar mi arte a la Universidad Trashumante. Es una organización autogestiva de educación popular que, junto a la lucha campesina, son mis bastiones. La Universidad se gestiona con la Peña Trashumante que hacemos todos los años en Córdoba”. Más precisamente, en una ciudad de las Sierras Chicas llamada Unquillo, Raly ha decidido afincarse hace un tiempo. “Soy muy feliz acá. Es el lugar que elegí y sigo eligiendo. Tengo mi familia de amigos y amigas, con quienes hacemos movidas culturales muy lindas y compartires entre vecinos y vecinas. Eso hace que pocas veces quiera salir de Unquillo. Solamente cuando tengo que irme de gira”.

Corría el año 2006, cuando Raly y Lisandro Aristimuño comenzaron a girar por localidades olvidadas en el mapa argentino en formato “Hermano Hormiga”. El lugar donde todo comenzó fue, justamente, Unquillo (y la parada final fue Beltrán). “No fue una búsqueda puramente musical. Se dio de tanto compartir y tocar la guitarra juntos en las sobremesas.

En un momento se transformó, empezamos a tocar por lugares muy chiquitos y eso nos dio ganas de seguir con el proyecto. Grabamos el disco y lo salimos a defender. No sabemos cuándo, pero tenemos ganas de que siga. Somos como hermanos. Hablamos cotidianamente y nos acompañamos en los momentos difíciles y en los lindos. Es una amistad que se tradujo en canción”.

Inspiraciones

“El principio del final” es el primer registro discográfico de Raly Barrionuevo, y data de 1995. En dicha grabación participan tres actores claves de la música popular argentina, específicamente del folclore: Víctor Heredia, Peteco Carabajal y Dúo Coplanacu. Con los últimos dos, emprendió la aventura bautizada “La Juntada”. En la figura de Peteco, Barrionuevo reconoce la “primera inspiración de la adolescencia”. Y explica: “fue hermoso poder hacer música con él, es algo que nunca me imaginé. Me acuerdo que la primera vez que me llamó Peteco, no lo podía creer. Empecé a tocar en su banda. Cuando comencé con mi proyecto, conocí a León (Gieco). Fue un padre, tanto para mí como para muchos de mi generación. Con él anduve muchísimo también. Me hizo ver el mundo desde otra óptica, disfrutar y amar la profesión de andar cantando en los escenarios. A León le debo gran parte de mi vida. Él ha sido un nexo entre todos, entre Sixto Palavecino y Charly García”.

El gesto de rendir tributo a la tradición, actualizándola, tuvo su punto más alto en “Chango” (2014). La decisión de interpretar canciones de José Ignacio Rodríguez se justifica en “la actualidad” del mensaje. “Venía dándole vueltas a la historia del Chango, una tarde me fui al estudio e hice el disco. Después lo escuché y pensé que estaba lindo para editarlo”. Al mismo tiempo, fue un modo de profundizar el rol de intérprete. “Yo nací interpretando. Es lo que más hice de chiquito. Después comencé a escribir las canciones en la preadolescencia. No me considero un gran intérprete. No sé qué hubiera sido de mí si me hubiera dedicado solamente a la interpretación. Mis canciones me posicionaron en otro lugar. Pero interpretar es algo que hago todo el tiempo. De hecho, tengo una columna en un programa de la radio de la Universidad de Córdoba y canto canciones de todos (hasta en inglés). Admiro músicos de muchos lugares y me gustar cantar sus canciones. Por ahí me enamoro de alguna obra, como la historia del Chango o como ‘Radio AM‘, que son las canciones que cantaba mi papá”.

Época

Además de la faz de productor, el presente de Raly Barrionuevo ofrece otras aristas para explorar. Por un lado, se encuentra en pleno proceso creativo. “Estoy en ese momento de comenzar a escribir canciones nuevas, que seguramente irán a deparar en un nuevo disco”. Aunque advierte: “por ahora, no estoy tocando nada de lo que escribí últimamente”. Por otro lado, se encuentra preparando la segunda parte de “Radio AM”. Según adelanta el músico, “lo estuvimos trabajando varios años y ahora me tengo que sentar a terminarlo. Es raro darle un cierre, porque el alma de ese grupo es Elvira Ceballos, que falleció hace unos meses. Igual, ya hemos grabado el disco, así que por suerte vamos a tenerla ahí. Pero va a ser difícil que lo pueda presentar en vivo. Estamos ansiosos de que salga, creo que ya es tiempo de soltarlo”.

En cuanto a la era que le toca atravesar, Raly afirma estar “muy contento con todo lo que sucede. Hace unos días hablaba con una amiga respecto a lo femenino de mi música, algo que tiene que ver con que yo me he criado con dos mujeres: mi tía y mi mamá. Mi mamá era una mujer súper empoderada. Pude sentir, a lo largo del tiempo, que todos somos víctimas del machismo, cada uno en su medida. Y cómo fuimos, de a poco, deconstruyendo y vamos aprendiendo todo el tiempo. En ese sentido, la presencia de la mujer en la música ha sido fundamental, y me ha hecho sacar el costado femenino que tengo a la hora de hacer canciones”. Para el artista, eso ha sido un aprendizaje constante de “mujeres que me ha tocado cruzar en la vida, como mi vieja, mi tía, mis compañeras y amigas”.