https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.02.2020 - Última actualización - 10:12

9:30

Hay un protocolo provincial Santa Fe tiene capacidad para diagnosticar coronavirus

Desde que el coronavirus es noticia y antes de que la Organización Mundial de la Salud declare el alerta global, el Ministerio de Salud de la Nación empezó a trabajar en un protocolo de atención al que rápidamente adhirió Santa Fe, adaptándolo a la realidad local. En ese sentido, “la provincia cuenta con una ventaja y es que tenemos capacidad de laboratorio a nivel público”, señaló la directora de Epidemiología Carolina Cudós. Y se refiere al Laboratorio Central ubicado en esta capital y al Cemar, en Rosario, donde se hacen los primeros estudios ante un presunto caso.





Hasta el momento no hubo ningún caso sospechoso en territorio santafesino. Sin embargo, la funcionaria junto con la secretaria de Salud, Sonia Martorano, se reunieron días atrás con representantes de los puertos del sur provincial para evaluar la situación que se puede presentar en caso de barcos de bandera china que arriben a esas localidades.





“En primer lugar, que llegue un barco con bandera china no significa que venga de ese país; a lo mejor llega con tripulación o carga de otro lugar”. Por otro lado, la enfermedad “demora entre 2 y 14 días como máximo para incubarse y un barco que viene desde ese país va a demorar entre 30 y 40 en arribar. En ese caso, si hubo personas enfermas, ya fueron tratadas, y si lo están al momento de llegar a la terminal portuaria, se activa el protocolo para establecer si es o no coronavirus”.





En el caso de los aeropuertos, Fisherton (que es internacional) no tiene vuelos directos a China pero puede recibir un avión que, por alguna razón, no pudo aterrizar en Ezeiza. “Si una persona desarrolla síntomas como fiebre y un cuadro respiratorio que empieza como una gripe fuerte, se activa el protocolo para atender al paciente y evitar la propagación”.



De todos modos -insistió-, hasta el momento no hubo ningún caso sospechoso en la provincia, aunque sí alertas que circularon por redes y temor en la población. “A la hora de evaluar el riesgo conviene tener en cuenta la relación entre la cantidad de casos y la población que registra el país de origen de la enfermedad, y que la mayoría de las personas con coronavirus provienen de la provincia de Hubei, que no es el principal destino de quienes viajan por turismo o negocios”, señaló Cudós.





Por último, remarcó: “Que una persona haya estado en China es importante desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, pero no quiere decir que haya contraído coronavirus”.