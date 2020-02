Unión quiere que el cruce sea un túnel a la victoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tate quiere recuperarse luego de dos derrotas seguidas en Superliga y con el objetivo puesto en la revancha con Mineiro. El Patrón lleva 14 partidos sin victorias.

El cruce con Mineiro de la Sudamericana desvía la atención. Unión no está cumpliendo una buena campaña en la Superliga y acumula dos derrotas consecutivas. Ayudó el cierre del año pasado (victoria con Huracán y empate en Córdoba ante Talleres) y el inicio de este 2020 (victoria con Argentinos Juniors). Pero ese terreno ganado, ahora se perdió con las dos derrotas ante Estudiantes y River. Quizás, por eso Madelón ha pensado en un equipo con muchos titulares para jugar el encuentro de esta tardecita en el Presbítero Grella de la vecina orilla.



El técnico no confirmó pero definió que jueguen los mismos que disputaron el encuentro de ida con Mineiro. Es decir, vuelve el 4-4-2, recupera Carabajal la titularidad (con River fue al banco), sale el pibe Gerometta (disputó esta mañana el partido de reserva) y también Troyansky tendrá su lugar entre los once.





La única duda se podría presentar en el ataque y por el lado de Bou. Terminó con una molestia física el encuentro con River pero se entrenó con normalidad en una semana corta. Si no juega, lo hará Mazzola, pues la idea de Madelón es volver a las fuentes y jugar con un 4-4-2.





A propósito de lo táctico, es posible que ante Mineiro, en Belo Horizonte, juegue con un esquema parecido al que usó con River. Es decir, un solo punta neto y una línea de cinco defensores para poblar ese sector, con salida rápida por los laterales.





En ese partido, Bonifacio y Cabrera, más alguna aparición de Milo también por izquierda, fueron los jugadores que más acompañaron a Walter Bou, que hizo un despliegue descomunal durante todo el tiempo que jugó, marcó un gol y se fue ovacionado por la gente.





Por el lado de Patronato, tras el empate ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Gustavo Álvarez, realizará dos cambios en relación al duelo en el Bosque platense y además cambiará el dibujo táctico, que pasará de ser 4-4-2, para transformarse en un 4-3-3.





Fernando Luna y Dardo Miloc aparecerán como titulares. El primero debutando en el once inicial rojinegro, mientras que el ex Aldosivi regresa al equipo, luego de haber quedado marginado ante el Lobo. Quienes dejarán la alineación titular son Nicolás Delgadillo y al suspendido Damián Lemos (alcanzó el límite de tarjetas amarillas), respectivamente.





Sostener la pelota más que el rival e intentar siempre salir jugando es una premisa de la nueva ideología Rojinegra. Álvarez ya dejó su firma en Patrón, siendo el primer DT que se anima a jugar con un plantel austero, sin estrellas y que estaba acostumbrado a correr para intentar recuperar el balón. Un par de refuerzos que hasta aquí dieron resultado y después cambiarle el chip a los que estaban.





Así logró superar desde la tenencia a los rivales en los primeros tres partidos del año, pero cometió muchos errores y no alcanzó para ganar los partidos.





Es por eso que en la semana trabajó mucho en el déficit que viene mostrando desde su llegada. Una de esas cosas es la pelota parada, donde mostró falencias y lo pagó caro.