Video: desesperado pedido de ciudadanos argentinos en China para ser repatriados

Viernes 14.02.2020

14:06

En un mensaje de poco mas de dos minutos, piden que el gobierno argentino los evacue de la ciudad de Whuan. El gobierno de ese país informó la muerte de 1.380 personas y el contagio de 63.851

En un video que piden hacer viral, los argentinos que viven en China piden que el gobierno de Alberto Fernández evacúe, por los menos, a los 14 compatriotas que viven en Wuhan, considerado el epicentro de la epidemia de Coronavirus.

El mensaje dice lo siguiente: "A la Argentina llega mucha información, alguna errónea y otra cierta. Por eso queremos que sepan que la situación en cada provincia es distinta. Nosotros estamos bien pero hay compatriotas en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei que necesitan ser escuchados. Hubei es el epicentro del Coronavirus, hace más de 20 dias que estamos en estado de aislamiento en nuestras casas.

Somos 14 argentinos que ya hemos agotado todas las instancias formales de repatriación. Nuestra situación es difícil, estamos restringidos a salir a la calle, a ir a comprar al supermercado o simplemente salir a caminar. Entre nosotros tenemos cuatro niños viviendo esta situación de los cuales el mayor tiene seis y el menos apenas ocho meses.

Nuestro día a día es pasar el tiempo en una departamento. Otros apenas en un cuarto. Con todos los altibajos emocionales que esto implica. Ya hemos pedido ayuda al consulado, pero aún no hemos podido concretar la gestión de nuestra repatriación. Como ustedes sabrán muchos países han evacuado a sus ciudadanos de Hubei, pero aun nosotros no recibimos respuesta. Hagamos este video viral para conseguir una solución de forma urgente. Muchas gracias por tu tiempo, ayudanos a difundirlo...".

Karen Gomez, una estudiante quilmeña de 29 años que se convirtió en portavoz del grupo, está en estudia una maestría en negocios internacionales en la Zhongnan University of Economics and Law desde hace un año y medio, y cuenta que “tengo estipulado graduarme en julio”.

Vive en una habitación de dicha institución, sola, porque la compañera de estudios se fue antes de la crisis y, obviamente, no regresó. Por el momento, la universidad le impide salir de la misma. Le llevan la comida y la bebida, cuenta. “Nos dan arroz, leche, harina, verduras y huevos. Pero no productos de higiene, por ejemplo. Nos quejamos y nos lo van a traer", dice.

La joven recordó que se enteraron respecto de la enfermedad a mediados de diciembre. “Nos enteramos que había un virus que provocaba neumonia. Las fiestas las pasamos dentro de la universidad para no enfermarnos. No salimos por el riesgo, pero no sabíamos el tamaño de este problema. Después recibi información oficial de mi universidad, pero también mediante sms.

La semana pasada fue la última vez que pudo estar en el exterior, cuando fue al supermercado. “Me hicieron el control de temperatura cuando salí y entré de la universidad y cuando entré al supermercado también”, cuenta. Sus jornadas son monótonas: “Durante el día preparo mi tesis y miro series”, cuenta. También tienen un grupo de wechat (el whatsapp chino) por el que se comunica con los otros argentinos del país, que son unos 2000.

“No nos hacen controles de salud periódicos -cuenta-. Nosotros tenemos en planta baja, si queremos, el aparatito para medir la fiebre. No es obligatorio. Ahora no podemos salir, pero hace una semana fui al supermercado”.

“Desde el 3 de febrero estamos con esta intención. Se anunció la posiblidad de evacuar con el gobierno brasileño. El 8 salieron ellos. Se ofreció la salida de la ciudad a otra provincia por auto, y cuando se iba a hacer no nos lo permitieron. El martes entregamos una carta al consulado en Beijing”, concluye.

El comunicado

"Desde la comunidad de argentinos residentes en China queremos hacer pública la delicada y extrema situación que algunos de nuestros compatriotas ubicados en la provincia de Hubei están atravesando durante la presente epidemia de coronavirus. Actualmente se estima que somos 2000 los argentinos residentes en el país, unos 1000 con asiento regular.

De esos 1000 ciudadanos argentinos, solo 14 necesitan y han solicitado ayuda a nuestra Embajada en Beijing, la que se ha manifestado imposibilitada de colaborarles en su evacuación de la provincia epicentro del brote. Todos ellos, adultos y niños perfectamente sanos, luego de 3 semanas de aislamiento cada vez más riguroso, han alcanzado un límite psicológico y físico para seguir sobrellevando la situación en un país extranjero en el que, a pesar de recibir contención y apoyo de otros miembros de la comunidad, ya les es muy difícil continuar.

Palabras de aliento ya no alcanzan. Se necesitan acciones. Por lo antedicho, instamos al público en general a unirse a nosotros en este pedido al Gobierno Argentino para que apoye a la Embajada en Beijing y se extremen los medios necesarios que lleven a destrabar la autorización de evacuación deestos ciudadanos argentinos de manera inmediata.

Asimismo, solicitamos la colaboración de toda ONG de ayuda humanitaria que pueda acompañarnos en esta lucha para que nuestros compatriotas retornen cuanto antes a nuestro país. Dando por descontado el entendimiento del urgente accionar que la presente solicitud reviste, no podemos dejar de expresar nuestra admiración por el gran esfuerzo que está realizando el pueblo chino y su gobierno para contener el brote del nuevo COVID-19 y, en acompañamiento de dichos esfuerzos, agradecemos a quien corresponda la masiva divulgación de la presente.