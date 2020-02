"Colón está peleando por mantener la categoría"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que el de esta noche “será nuestro gran desafío, porque enfrente habrá un rival de jerarquía como es Colón”. Mauri Martínez, ex Unión, va a la cueva.

El triunfo heroico del domingo frente al rival de toda la vida, Independiente, templó el ánimo de Racing: el plantel tiene la certeza de haber quedado en la historia del club y en el corazón de sus hinchas. Si bien la Superliga quedó lejos, la Academia necesita más partidos como el del domingo pasado para afianzar la idea de juego que pretende su entrenador, Sebastián Beccacece. Y llegar así de la mejor manera posible al debut en la Copa Libertadores, que será el 5 de marzo frente a Estudiantes de Mérida (Venezuela).

En la previa del partido de este viernes por la noche, contra Colón en el Cementerio de los Elefantes, el DT de Racing disparó: “La clave de partidos como el de mañana (por hoy) es ver si podemos lograr hacernos protagonistas del juego. Será nuestro gran desafío. Enfrente sabemos que habrá un rival de jerarquía y que además está peleando por mantener la categoría, con lo que eso significa”, avisó el DT.

“Más allá de lo que se logró, que fue histórico para el club, para la gente y para todos nosotros, ya nos propusimos volver a meternos en lo que se viene”, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido. Y añadió: “No desconocemos la actualidad del rival y el escenario que visitaremos. Por eso, también trabajamos en el factor anímico para no caer en la relajación, más allá de lo futbolístico”.

En cuanto al equipo, la principal novedad estará en la defensa: por un lado, Javier García reemplazará al suspendido Gabriel Arias, expulsado frente a Independiente. En Santa Fe, el primer central de Racing será Mauricio Martínez, quien entrará en el equipo titular por otro suspendido: Leonardo Sigali. La duda que persistió durante toda la semana era la de su acompañante. En el plantel queda Lucas Orban como central puro, pero recién acaba de recuperarse de un esguince en el tobillo izquierdo y ni siquiera integra la lista de los futbolistas convocados para el partido en Santa Fe. Así, todo apunta a que en ese lugar de la zaga aparezca Alexis Soto, quien habitualmente se desempeña como lateral izquierdo.

El entrenador se mostró muy satisfecho con sus jugadores. “Estoy muy ilusionado con el plantel que tenemos”, indicó el DT. Y se expresó sobre el encuentro con dos históricos del conjunto de Avellaneda: “Cuando estuve al lado de (Humberto) Maschio y de (Juan Carlos) Rulli les agradecí por todo lo que le dieron al club, pero ellos, que son glorias de acá, nos agradecieron a nosotros por lo hecho el domingo. La gente de Racing es sensibilidad pura y pasión”.

Como no podía ser de otra manera, volvió a hablar del histórico triunfo en el clásico contra Independiente: “Haber tenido el valor de salir a atacar con nueve hombres y tener a cuatro hombres en el área rival en la jugada del gol con esa desventaja numérica, es el mejor dato que me podrían haber dejado el partido y mis jugadores”, remarcó el ex ayudante de Jorge Sampaoli.

Luego, contó: “Desde lo personal viví el clásico con mucha intensidad, como es habitual en mí. Somos seres emocionales y todo el tiempo transmitimos eso. Nadie quedó exento de eso: ni yo, ni los jugadores, ni la gente. Todos lo vivimos del mismo modo”.

“Aspiramos cada vez a que el funcionamiento colectivo sea mejor. Queremos encontrar una regularidad que nos permita ilusionarnos. Es muy importante para nosotros que este grupo recupere esa memoria que le permitió salir campeón” Sebastián Beccacece DT de Racing

¿Milito presidente?

Víctor Blanco, presidente de Racing, tiene mandato en el club hasta diciembre de este año. Todavía no resolvió si seguirá, aunque dejó abierta la posibilidad de un sucesor cuando le preguntaron si el actual secretario técnico de la entidad seguirá en su cargo. “No tengo dudas de que (Diego) Milito va a seguir con nosotros hasta el final 2020. Tiene todas las condiciones para presentarse para ser candidato. Si está dentro de lo reglamentario sería un candidato de lujo”.

“Diego nunca me lo planteó, pero si me lo planteara le diría lo mismo. Ahora tiene una función muy importante, ser secretario técnico, y embajador del mundo, cada vez que sale afuera, FIFA o partidos internacionales”, agregó el actual mandatario de La Academia.

“Desmiento versiones de peleas. Puede pasar, porque somos pasionales, opinar de un jugador u otro, pero no hay diferencias con Diego”, sostuvo cuando le preguntaron si existía un enfrentamiento entre él y Milito. “El puede seguir mucho más de 2020. Diego es empleado del club, puede haber otra Comisión Directiva y, si se siente a gusto, seguir”, opinó.

Finalmente, se conoció que el estatuto de Racing exige una antigüedad de ocho años como socio para ser integrante del trinomio de presidente y dos vicepresidentes que se presentan a elecciones. Milito se asoció en 2014, por lo que no podría presentarse.

Ambos, Milito y Beccacece estuvieron esta mañana en el predio sabalero viendo el encuentro de reserva.