"Cabildeos" en el Congreso por el proyecto sobre aborto

Hasta el momento no trascendieron detalles de la iniciativa que elaboran tres ministerios del gabinete nacional y que -se espera- anunciará Alberto Fernández en el inicio del período ordinario de sesiones.

El período de sesiones ordinarias que pondrá a rodar la agenda parlamentaria para 2020 en el Congreso Nacional está muy cerca de comenzar. Será el 1° de marzo con el discurso del presidente Alberto Fernandez frente a la asamblea legislativa. Se aguarda que allí anuncie formalmente el envío del proyecto de despenalización y legalización del aborto, y cuando esto ocurra, será la primera vez que un Ejecutivo nacional impulse una norma de esas características.



Con el recuerdo fresco del resultado que obtuvo el debate en 2018, cuando logró la media sanción de Diputados pero no el aval en el Senado, las expectativas están puestas en la redacción del proyecto a cargo de la Secretaría Legal y Técnica junto con los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por eso, este jueves, diputados y diputadas de todo el arco político se reunieron por primera vez en el año con referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



En esta ocasión, y según señala Parlamentario.com, los participantes valoraron los esfuerzos del Gobierno, aunque se manifestaron en estado de “alerta” sobre el contenido del proyecto oficial del que -como se dijo- no trascendieron detalles.



El texto de la Campaña -recuerda el sitio web- fue presentado a fines de marzo de 2019, luego del fracaso de la votación en el Senado. Esa última versión, encabezada por la actual titular del Inadi, Victoria Donda, volvió a tener un respaldo transversal y reunió 68 firmas.



“Queremos que nuestro proyecto sea el punto de partida de la discusión”, expuso a este diario Mariangeles Guerrero -referente local de la Campaña- y consideró que, si bien se pondrán a consideración otros proyectos, “el nuestro cuenta con el apoyo de todo el arco político porque fue redactado por todas las representaciones sociales, sindicales y partidarias”.



Las reuniones van a continuar y se espera ampliarla a integrantes del Senado. El 4 de marzo se hará un nuevo encuentro para “evaluar el discurso presidencial y analizar los pasos a seguir”, según consigna el mencionado sitio web.



Cabe recordar que la Cámara baja cuenta ahora con dos mujeres: Liliana Schwindt, en reemplazo del designado canciller Felipe Solá, y Adriana Cáceres, para completar el mandato del electo intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Y que, a la hora de una eventual votación, sumarían su aprobación al proyecto “verde”.



“La sociedad no debe dividirse”



El presidente Alberto Fernández consideró que la sociedad “no debe dividirse” ante el proyecto de legalización del aborto que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso e insistió en la idea de que el Estado debe “acompañar” a las mujeres de escasos recursos que decidan “continuar con su embarazo”.



“Con el proyecto de legalización no vamos a obligar a nadie a que aborte, pero vamos a acompañar a quienes decidan continuar con su embarazo”, señaló el presidente. Y ratificó que también se contempla una iniciativa para brindar asistencia alimentaria y de salud a las mujeres de bajos recursos que deseen sostener un embarazo. “Hay muchas mujeres que abortan porque no cuentan con recursos; es lo que me dicen los curas villeros. Vamos a estar con ellas para que sus hijos puedan nacer sanos”, enfatizó.



Por otro lado, Fernández aseguró que “de este tema no se habló” con el papa Francisco durante el encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice como parte de su gira por Europa.



>> 19F



El próximo miércoles se hará un “Pañuelazo federal” para impulsar la sanción de la ley de despenalización y legalización del aborto. La actividad es organizada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y se desarrollará en todo el país. En Santa Fe, se convoca para las 18 en la plaza frente a la Legislatura provincial, General López 3055.