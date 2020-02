https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima no quiere hacer la denuncia

Investigan a un policía que baleó a su compañero en Bariloche

El policía, tras recibir el disparo, se fue a su casa y no quiso denunciar. Aún no se sabe en qué circunstancias ocurrió el hecho en Bariloche.

Foto: Francisco Sánchez Valassina



Foto: Francisco Sánchez Valassina

