Viernes 14.02.2020 - Última actualización - 17:27

17:26

En Río Negro

Lo multaron, no tenía dinero y pagó con trabajos de carpintería para el juzgado

Ocurrió en el Juzgado de Paz de Las Perlas. El hombre había sido multado por una contravención y aseguró que no tenía dinero para pagarla, pero dominaba habilidades en carpintería.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

