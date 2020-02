https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.02.2020 - Última actualización - 20:32

20:27

El encuentro, del que participarán ATE, UPCN y autoridades provinciales, se llevará a cabo a las 11 en el Ministerio de Gestión.

El viernes 21 Se reunirá la paritaria estatal central El encuentro, del que participarán ATE, UPCN y autoridades provinciales, se llevará a cabo a las 11 en el Ministerio de Gestión. El encuentro, del que participarán ATE, UPCN y autoridades provinciales, se llevará a cabo a las 11 en el Ministerio de Gestión.

Como ocurre al inicio de cada año, los trabajadores estatales de la provincia esperan su paritaria salarial para lograr aumentos de sueldo y no perder poder adquisitivo frente a la inflación.

En este sentido, Jorge Hoffmann, Secretario General de ATE, dialogó con El Litoral y advirtió que “sin ninguna duda que es una de las situaciones más difíciles que hemos vivido en los últimos 15 años, o más”. Según explicó, “desde el 2004, 2005, comenzamos a recuperar salarios y durante todo ese periodo, hasta 2015, hubo solo uno o dos años que el salario estuvo por debajo de la inflación; el resto de los años, siempre tuvimos políticas salariales por encima de la inflación”.

Sin embargo, prosiguió, “de 2015 hasta ahora hemos venido decreciendo en forma paulatina año a año. Hoy estamos en el fondo del mar, estamos en la peor situación económica desde 2003”. “Pero también tenemos la expectativa de que en pocos meses el país vuelva a recuperar la senda del crecimiento, aunque esto va a depender, entre otros factores, de si hay acuerdo o no en relación con la deuda externa y la manera del acuerdo”, admitió.

En tanto, en relación a la cláusula gatillo, el sindicalista anunció que ATE “la pondrá, transitoriamente, sobre la mesa”, pero recordó que “es materia de discusión”: “la paritaria no es que uno va y dice “yo quiero esto o nada”, si no, no hay discusión”. “Aparentemente, la opinión del gobierno es dejar de lado la cláusula gatillo y, si se da esa situación, veamos, en el intercambio de ideas y opinión qué instrumentos aparecen”, manifestó.