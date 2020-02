https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 14.02.2020

21:14

Día de los enamorados Mi amada Sirenita

Conoce muchas canciones a medias. Si se olvida la letra, improvisa. Le gustan las de Valeria Lynch o las de Pimpinela. Sueña con cantar con Andrea Bocelli. La tengo en una piletita en el fondo de mi casa pero -¡pronto!- deberé devolverla a su mundo... Pero -¡pronto!- deberé liberarla y liberarme. Cerca del escondite del Pirata Pirado, al norte de la costa de un amor perdido, en el centro del Mar Chito, la encontré: varada su lindura, empetrolado su cariño, descamado su ánimo, coleteando su dolor sobre la arena. Alcé su cola de pececita, sentí su torso de lolita, me rozó su aleta dorsal, me tocó su mano derecha pidiéndome socorro que le salía desde muy adentro, desde más allá de su vejiga natatoria... Se había enamorado de un balsero que de Castro huía. El muy ingrato la conquistó, le pidió ayuda y al pisar la costa yanqui: “Si te he visto, no me acuerdo. See you, Baby!” Poseidón no le perdonó ese traspié -aunque no tenga pies-; no le perdonó que se dejara llevar por el lado humano de su corazón mestizo y le echó una maldición: “Cantarás desafinado toda tu vida”.

Sí, desafina. Si Ulises se la hubiera cruzado en su periplo no habría necesitado cubrirse los oídos, supongo. Sí, desafina... pero yo la escucho y deliro. Y esas notas musicales desentonadas cardumen mi sangre, su voz branquia mi aliento, su voz corchea de corales mi oído y se bahía mi alma. Sí, desafina... pero con sólo percibirla ya no se pecera mi vida, ya no se anzuela mi existir, ya no se escafandra mi respiración, deja de encallarse mi ser en este decaído suburbio terrestre y no hay pescador que pueda enredar mi amor en su malla, que pueda enroscar con un cable a tierra mis latidos en progresiva metamorfosis acuática. No hay arponero -¡No hay!- que pueda ensartar mi flamante apariencia de tritón en fuga empapada, con mi amada sirenita, a las profundidades de la felicidad.