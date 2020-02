Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trampa mortal

Blas

“Necesitamos que den solución a la trampa mortal ubicada en French al 1500, a mitad de cuadra, en medio de la carpeta asfáltica. El hundimiento tiene más de 80 cm. Se trata de una tapa redonda de boca de tormenta, que se ha hundido hace muchos meses. Buenos vecinos la señalizaron con un tambor de 200 litros que hoy ya no existe. Hace siete meses que nadie resuelve esta situación. Aguas Provinciales dice que no le corresponde, pero entonces, ¿quién tiene que solucionar este hundimiento, que es una verdadera trampa mortal para quienes circulan por calle French?”.

Legalización del aborto

Alfredo Salomón

“No se puede concebir que quieran legalizar el aborto, y pensar que los que fomentan semejante aberración están vivos gracias a que no los abortaron, pero ahora la soberbia mezclada con la insensibilidad fomenta semejante irracionalidad. El señor Presidente de la Nación fomenta la legalización del aborto una naturalidad que asombra. Están fomentando la muerte de una manera cruel. Quieren matar y destrozar una vida que nadie sabe cómo será en la adultez. El pueblo argentino debería manifestarse en favor de la vida. Seamos humanos y defendamos a seres que asoman a la vida. Muchísimas gracias por el espacio”.

Estacionamiento medido

Héctor Acuña

“Mensaje para el intendente Jatón: ¿quién controla el estacionamiento medido? Estuve toda la mañana en Corriente al 2700. El único infeliz que pasó por la ticketera es quien le habla. Las dársenas estaban llenas de autos de abogados o de contadores... iban todos de traje. Lo mismo sucede en las dársenas de Monseñor Zaspe, Moreno, Corrientes, General López, entre 25 de mayo y 1° de Mayo. En la manzana de Tribunales tampoco nadie controla el estacionamiento medido. Y no sólo pasa que estacionan sin pasar por la ticketera de 8 a 1, también se repite a la tarde cuando esos profesionales y sus clientes van a sus estudios”.

Oposición

Marín Gómez

“Este mensaje es para los Concejales de la oposición de la ciudad de Santa Fe sobre todo para Mastropaolo y Larriera. Parece que el Ejecutivo Municipal no tiene apuros. Hay temas candentes para la Municipalidad que deberían ser tratados con alguna urgencia. A saber: la concesión de la Terminal de Colectivos Manuel Belgrano, debería ser una fuente de ingreso para la Municipalidad y no una fuente de egresos millonarios como es hoy; la empresa Cliba se va de la ciudad en el mes de abril faltan 35 días hábiles, nada más, hay que contratar otra empresa con pliegos, con maquinaria nueva etc. ; el nuevo transporte de la ciudad, hay que llamar a licitación, nuevos recorridos, nuevas frecuencias etc.; la inmovilidad municipal; la falta de materiales en electromecánica y alumbrado público; la reactivación del plan de bacheo. Ustedes que son la oposición tienen que seguir estos temas de cerca”.

Moratoria

Una contribuyente

“Este es un mensaje para los concejales de la municipalidad de Santa Fe y el señor intendente Emilio Jatón. Quiero saber cuándo van a sacar una verdadera moratoria como la que ha sacado la provincia y como está sacando la nación. En la ciudad de Santa Fe los contribuyentes queremos de ponernos al día con los impuestos municipales antes de que nos manden un abogado. La moratoria que sacó el intendente anterior no fue buena... era muy cara e imposible de pagar porque lo podías hacer solamente con la tarjeta de un banco. Los contribuyentes que queremos ponernos al día necesitamos que realmente nos facilite las cosas. Es lo que yo pienso y creo también lo que piensa un porcentaje muy alto de los que viven en la ciudad. Además solucionaría el problema de dinero que tiene la municipalidad porque los que intentamos estar al día vamos a adherir. Muchísimas gracias al diario y son muy amables al publicar.”

Maradona

Mario Alfredo Pilo

“Por fin un dirigente, aunque sea deportivo, pone en su lugar a los fanáticos idealizadores de la figura de una de las peores personalidades que ha generado el ADN argentino. Me refiero a “el Diego” y no el eximio médico Maradona. Ante la llegada del mismo a la provincia de Santa Fe para un partido -creo que con Rosario Central- su presidente ha dicho que es un técnico más que viene a nuestra cancha, por lo tanto no hay previsto homenaje especiales. Ciertamente es un técnico que nunca ganó nada. Al contrario debido a su drogadicción quedamos fuera del campeonato mundial en Estados Unidos. Su ineptitud como técnico nos sacó del campeonato mundial de Sudáfrica. Es la peor demostración de lo que es la anomia boba argentina, por eso no le festejo ninguna hazaña a Maradona. Es simplemente un hombre que ha hecho un gol tramposo con la mano. El fairplay, bien gracias”.