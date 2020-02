Un deambulador nocturno que convoca recuerdos en el éter

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De lunes a viernes, entre la 1 y las 4.30 de la mañana, Hugo Trédici se sienta ante el micrófono de la Líder con una propuesta que evoca las décadas de 1960 y 1970 a través de música, relatos y anécdotas. “En el programa, se pueden juntar temas de Leo Dan y Led Zeppelin”, dice el conductor.

La traducción al castellano de una canción de los Rolling Stones grabada en 1969 le aportó a Hugo Trédici el nombre del programa radial que, desde octubre, ocupa las madrugadas de LT9 (AM 1150) y FM9 (105.5).

“Deambulador nocturno” se emite en vivo de lunes a viernes de 1 a 4.30 y en el espacio confluyen canciones, recuerdos, anécdotas y relatos, que remiten en su mayoría a las décadas del ‘60 y ‘70. “De alguna manera se trata de volver, con otras características, al programa que tenía hasta hace algunos años en la misma franja horario el ‘Moncho’ Aranda”, cuenta el conductor, que en el éter también saca a relucir sus pergaminos de historiador y coleccionista del rock.

La premisa de generar un programa en vivo hace que “Deambulador nocturno” se convierta en una propuesta infrecuente, posiblemente única en toda la región. “Es un horario que muchas veces se subestima. Generalmente, la gente cree que en la madrugada los programas no tienen demasiada creatividad o se basan simplemente en llamados de oyentes, mensajes de wathsapp, algo de música y poco más”, señala Hugo.

Es por eso que su espacio se basa sobre todo en los recuerdos. “La música que vas a escuchar abarca los ‘60 y los ‘70. Pop, beat, rock, melódico. Se pueden juntar, de golpe, un tema de Leo Dan con uno de Led Zeppelin. Puede aparecer ‘Palito’ Ortega y detrás Génesis”, asegura.

—Sos un especialista en esa época.

—Es lo que más manejo y trato de afianzarme en eso. Y creo que a la gente le gusta esa propuesta. Es música de los ‘60 y ‘70, bien mezcladita. Después, tengo muchas cosas escritas que tienen que ver con el humor absurdo, que me encanta. Lo vengo haciendo desde hace más de treinta años, son como efemérides truchas que leo como noticias normales, con lenguaje periodístico. La idea es que el público se confunda y no entienda bien si es una joda o es real.

—El horario te permite ese juego.

—Si. Ya eso lo hacía en la vieja FM9, en la década del ‘80 en un programa que se llamaba la isla. Mucho antes, y no me cuelgo ninguna medalla, de la aparición de Capusotto, Pipo Cipolatti y un montón de artistas que hacen ese tipo de humor. Muchos me embroman y me dicen: ‘Eso de Capusotto vos lo hacías treinta años atrás’. Además saqué un libro, en 1994, con efemérides truchas. Juego mucho con eso y busco el recuerdo de cosas de los ‘60 y los ‘70. Los libros que leíamos en la escuela primaria, lo que se compraba en los almacenes, la historia de la Vidú Cola. Me encanta bucear en esas cosas. Por eso, el programa es básicamente de recuerdos.

Una isla

—En el camino recorrido hasta ahora ¿Estás conforme?

—Estoy contento. Creo que hay que pulirle cosas, buscarle la vuelta. Desde que volví de las vacaciones, le agregué bloques. Uno se llama “explosión setenta”, donde dedico un espacio a un disco en especial. Otro se llama “los olvidados”. Son grupos de los ‘60 y ‘70 que llegaron a grabar un solo disco, un solo simple y no tuvieron difusión. Como yo tengo todo ese material, porque soy coleccionista, aprovecho y lo paso. También hago historias especiales, ahora estoy haciendo la historia discográfica de Leonardo Favio.

—El público se debe enganchar porque eso le permite salir de la rutina de las noticias.

—No existe eso en el programa. Son tres horas y media donde no vas a escuchar la reiteración de los goles de Colón y Unión, ni vas a escuchar hablar de economía. Es como una isla.

“La gente es nostálgica”

—¿Como pensás que está compuesto tu público?

—Es muy amplio el espectro de gente a la noche. Es incalculable. Yo no tengo idea. Se te prende la luz roja y hablás. Hace unos días una santafesina que vive en Israel me escribió un wathsapp desde allá. Estaba alucinada porque yo hablaba de los cines de la década del ‘70. Yo nombro pizzerías, boliches hasta mueblerías de Santa Fe de los ‘60 y ‘70. Eso a la gente le gusta, la gente es nostálgica. Cuando se enciende la luz roja, no sabés adonde llegás.

Equipo

En “Deambulador nocturno” colabora con la musicalización Fernando di Nucci. Los operadores son Vicente Loseco y Daniel Álvarez.