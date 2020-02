Neuquén: abusó y violó a seis sobrinas y a un sobrino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante 17 años repitió los ataques. Las víctimas tenían entre 8 y 14.

Un hombre fue acusado por la fiscalía de delitos sexuales por abusar y violar de seis sobrinas y de un sobrino, cuando tenían entre 8 y 14 años, en varias oportunidades, estando a su cuidado. La pena, si es declarado culpable, será de prisión efectiva y superior a los 12 años.

Se trata de un chacal, un depredador sexual, que acechó a sus sobrinas a partir de 2001, pero entre 2012 y 2018 su actividad creció y en ese lapso se registró la mayor cantidad de ataques.

En todos los casos, las víctimas fueron sorprendidas por el tío, conocido comerciante gastronómico, que por la fuerza las abusó, llegando a violarlas en algunas ocasiones. Hay todo un modus operandi definido que lo caracteriza como un depredador sexual.

El primer ataque se produjo en 2001, cuando abusó a una de sus sobrinas, de 8 años. A esta víctima, a lo largo de 17 años, la sometió causándole un daño psicológico importante. A la niña la acechaba en la vivienda de la abuela y lentamente fue incorporando frases tales como "qué buena estás, mirá cómo te vestiste", para luego tomarla con fuerza y abusarla.

La víctima, que hoy tiene unos 26 años, fue abusada una cantidad de veces innumerable a lo largo de 17 años hasta que logró develar lo ocurrido para luego denunciarlo.

Otra de las sobrinas sufrió los ataques entre los 11 y 13 años, cuando el hombre quedaba a su cuidado en su local comercial céntrico de Neuquén. En uno de los ataques que sufrió esta adolescente, el chacal llegó a cerrar el comercio para violarla, situación que se repitió en otra ocasión en el auto del atacante en la zona oeste de la ciudad.

Otras sobrinas sufrieron el mismo accionar en la casa del hombre, en su negocio y hasta en su vehículo particular. En algunos casos, el depredador les supo facilitar dinero a las víctimas y pedirle que no contaran nada para no afectar a la familia.

Ocurrió en agosto de 2014 y al chico lo sorprendió en el garaje de la casa en la que funciona el comercio, donde lo abusó sexualmente en varias ocasiones. El adolescente de 14 años quedó atónito ante el accionar de su tío.

Todas estas denuncias derivaron en una investigación de la fiscalía de Delitos Sexuales que avanzó con lo testimonios, y el fiscal Andrés Azar acusó al hombre durante esta semana por casi todas las figuras previstas para este delito en el código Penal.

El tío comerciante acusado el abuso y violación de seis sobrinas y un sobrino es lo que se conoce en el jerga como un encantador de serpientes, ya que durante la audiencia, de acuerdo a lo relevado, hasta aseguró que "ellos confundieron cariño y afecto con otra cosa". De esta manera se defendió fingiendo ser víctima de la situación.

Por la cantidad de víctimas, hechos y modalidades, la pena va de 12 a 30 años de prisión.

