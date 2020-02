"Estuvimos acá, estábamos allá"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.02.2020

15:41

La misma sensación que tuvimos todos en Paraná, también la advirtió el entrenador. Dio la impresión de que sabía, de antemano, que se corría con ese riesgo, pero igual lo quiso afrontar.

No era necesario convertirse en un intruso para escuchar las conversaciones de los dirigentes de Unión, luego del partido, para entender que todas las opiniones rondaban sobre lo mismo. Aquellas producciones en Santa Fe, a cancha llena, con un piso excelente como el del 15 de Abril y frente a rivales de mayor jerarquía que Patronato, como fueron las de Mineiro y River, distaron muchísimo de este pobre partido en Paraná. Jugó mal Unión y, para colmo, nunca pudo acomodarse al hecho de jugar con uno menos. Sólo apeló a retroceder líneas, a defender en campo chico y muy cerca del área, sin poder aguantar casi nunca la pelota en el medio o en el terreno rival, cercado por un adversario limitado, que se animó a jugar cuando vio que Unión se lo permitía.



No demoró mucho Leo Madelón. Primero se aseguró de algo: que todos los jugadores estuviesen bien, porque el proceso de recuperación para el partido en Brasil, arrancó allí mismo, en pleno vestuario visitante de la cancha de Patronato.



El típico —y a la vez necesario— “borrón y cuenta nueva” se tiene que dar hoy más que nunca en Unión. Ya está. Lo “pasado, pisado” y a mirar hacia adelante, porque es demasiado importante lo que Unión va a jugar el jueves en Belo Horizonte. Claro que todo esto no puede desviar la atención de la Superliga, porque ya se acumulan tres derrotas consecutivas y con vaivenes en el rendimiento. Los pasos adelante gigantescos que se dieron, en la producción futbolística, ante Mineiro y River, se retrocedieron de la misma forma en Paraná (vale decir, a manera de condicionante, que poco ayudó el pésimo estado del campo de juego y el ya apuntado jugador de menos con el que disputó todo el segundo tiempo).



Y Madelón habló:



* “Perdimos un jugador importante en el primer tiempo. Se juntaron un montón de cosas. Por ahí se jugó con la cabeza pensando en el partido que viene. Tratamos de poner lo mejor pero no pudimos. Es una pena porque dejamos puntos importantes en el camino”.



* “Nosotros somos un equipo que está justo. Hicimos buenos partidos con River y Mineiro, pero sabemos que no nos sobra nada. Y si alguno o algunos bajan el rendimiento, se nos complica demasiado. Así y todo lo sostuvimos tácticamente. Vinimos a llevarnos los tres, cuando lo echaron a Walter pensamos en uno y nos quedamos sin nada”.



* “A los muchachos les pedí que se hicieran baños de hielo ahora mismo en el vestuario, mañana a la mañana (por este sábado) a laburar y a preparar una finalísima como la que tenemos por delante, el jueves que viene”.



* “Hay que sacarse de encima este partido y ponerse la ropa del otro. Mineiro es un grande que quedó herido, van a ser peligrosos, saldrán con todo y nosotros tenemos que jugar con mucha inteligencia”.



* “Quiero armar un equipo bien dinámico en Belo Horizonte. La idea es llegar bien descansados, sanos y plantear un partido bien estratégico”.



* “Nos pasó a todos: estuvimos acá, pero estábamos allá. ¿Se entiende?. No fuimos el Unión de siempre. En otro momento, si necesitábamos ganar, veníamos y ganábamos. Pero acá, ante la adversidad, dio la impresión de que dijimos: ‘y bueno, si no nos llevamos nada, queda algo muy importante dentro de unos días’. No reprocho nada, porque dimos todo. Patronato nos ganó bien, Moyano atajó pelotas clave y eso nos permitió llegar casi hasta el final con el 0 a 0”.



* “Era muy importante que terminemos bien. El único golpeado es Jalil (por Elías), esperemos que ese golpe no le haya producido nada óseo en la parte de la columna”.



* “Nos costó mucho mantener la pelota en tres cuartos de cancha. En el primer tiempo, ellos estaban mal y nosotros devolvíamos rápido la pelota, no la utilizábamos bien. Ese fue nuestro error. El primer tiempo era para aprovecharlo”.



* “Estos son partidos que no perjudican en nada el sentimiento nuestro hacia los jugadores y de los jugadores hacia nosotros. Lo tomamos como un paso en falso, una mala actuación”.



* “Ellos mejoraron en el segundo tiempo, nos llenaron de centros y tienen buen juego aéreo. Alguna podían aprovechar y lo hicieron”.



* “Nosotros tenemos un buen promedio pero sabemos que tenemos que sumar en la Superliga. Sabíamos que este partido iba a ser difícil, está necesitado y hacía mucho que no ganaba. Puede ser que la cabeza nos metió más en el partido con Mineiro que en este. Patronato nos ganó bien y hay que cerrar la boca”.



* “Nos superaron a lo largo de los 90 minutos, esa es la realidad. Por eso no tengo que pedirle disculpas a nadie porque son partidos. A veces no se puede y creo que esta vez nos tocó eso, jugar un partido flojo y ser superados, aunque esto recién se vio cuando ellos se quedaron con uno más”.



* “Estuve hablando con el Muñeco Gallardo y con los dirigentes de River, después del partido y la verdad es que me enorgullecieron las cosas que dijeron de Unión. Pero a veces pasan estas cosas, que uno se distrae un poco cuando juega torneo local y copas”.



* “A Cecchini lo ví bien, pero con falta de ritmo futbolístico. Creo que a la larga es un jugador que nos puede dar buenos resultados”.



* “El partido del jueves con Mineiro va a ser bravísimo”.



>> 169 días pasaron desde la última victoria de Patronato. Fueron 14 partidos sin éxitos, una racha que se quebró en la tarde-noche de viernes en la vecina orilla.



Así sigue la historia...



El plantel de Unión no concentró luego de la derrota ante Patronato, pero este sábado por la mañana volvieron a entrenarse en Casasol. La actividad proseguirá domingo, lunes y martes, aunque puede que haya alguna alteración en los horarios de entrenamiento, tal como aconteció un par de días antes del encuentro de ida con Mineiro.



El martes a la noche, el plantel va a concentrar en Casasol y a la mañana, bien temprano, partirá con destino a Belo Horizonte en un vuelo charter que tiene previsto partir a las 8.45 de Sauce Viejo.



Tres horas y media después, aproximadamente, se producirá el arribo al aeropuerto internacional de Confins, en las afueras de la ciudad minera, tras lo cual se trasladará al hotel Ouro Minas, lugar elegido para concentrar, a la espera del cotejo del jueves a las 21.30 en el Arena Independencia.



Acompañamiento



La gran mayoría (por no decir todos) los futbolistas del plantel profesional estuvieron acompañando por más que no hayan estado en el listado de los 18 que firmaron planilla. Tres casos concretos fueron los de Elizari, Assis y Caicedo.

Por ahora, 2000



Más allá de que se siguen adelante con las gestiones para conseguir que, de ser necesario, se amplíe la capacidad que será destinada a la gente de Unión en el partido del jueves ante Atlético Mineiro, hasta el momento son 2.000 las localidades disponibles para los hinchas tatengues.



Tal como informó la institución, al venta, hasta el momento, será presencial y no por internet. El mismo día del partido, o sea el jueves 20, de 10 a 17 en tienda ‘Lojas do Galo Sion e Betim Centro‘ (locales del Galo, en Siom y Betin centro); hasta las 18 en tienda ‘Loja do Galo Labareda‘ (Tienda en Labareda); hasta las 19 en tienda ‘Lojas do Galo Betânia, Lourdes e Shopping Monte Carmo Betim (local en Betania, Lourdes y el Shopping Monte Carno Betim) y hasta las 21 en tienda ‘Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey‘ (Local en Minas Shopping y en Shopping del Rey), enfrente del Hotel Ouro Minas Palace, donde estará alojado el plantel de Unión.



El árbitro del jueves se vio envuelto en denuncia sexual



La información es del diario El Tiempo de Colombia y data de marzo del año pasado. Indicaba que “...Los ex árbitros Harold Perilla, Carlos Chávez, Javier Reina y Julián Mejía quienes aseguraron ser víctimas de acoso sexual por las más altas esferas del silbato colombiano, entre las que vuelve a sonar el ex Fifa, Óscar Julián Ruiz, que según los afectados influye en las decisiones de Ímer Machado, otro de los acusados por manoseador y Emerson González, miembros de la comisión arbitral, pusieron nuevamente en entredicho los méritos que debe tener un juez para pitar y ser nombrado como internacional... Perilla insinuó que el colegiado caldense Nicolás Gallo obtuvo la escarapela Fifa, gracias a que habría accedido a los favores sexuales solicitados por sus superiores. “Obviamente son calumnias por parte de él, de tantas cosas que ha realizado y ha dicho y ya estaré pendiente, llegaré a la ciudad (Manizales) a realizar la denuncia formal penalmente, ya está montada tengo que llegar a firmar y pasarla al fiscal”, comentó Gallo.

“Son calumnias, estoy denunciando todo lo que se está diciendo, que a través de favores sexuales, que través de coimas y pagos, se realizaban nombramientos, que la escarapela se exigió por otros medios y no por méritos, vuelvo a lo mismo, son calumnias, son falsedades que se van a llevar al ámbito penal. No veo por qué lo hace con este fin, no sé si él quiere simplemente dañar o ya es un problema psicológico que pueda tener el señor”, dijo Gallo.



—¿Le han exigido o le han pedido favores de orden sexual para poder llegar a pitar?



—Eso no existe, eso son calumnias, todo lo que él realizó a través de estos medios de comunicación son falsos, nunca tuve ningún acercamiento sexual con ninguna persona, nunca tuve que pagar ningún favor sexual para adquirir mi escarapela...

Nicolás Gallo será el árbitro del encuentro revancha del próximo jueves en Belo Horizonte, donde Unión lleva una ventaja de tres goles.