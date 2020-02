Una semana después el sueco Duplantis volvió a batir el récord mundial de salto con garrocha

El joven sueco Armand Duplantis, de 20 años, quebró hoy su propio récord mundial de salto con garrocha en Glasgow, Escocia, en una nueva fecha del World Athletics Indoor Tour.



Duplantis logró una marca de 6,18, un centímetro más que el registro que hizo el sábado pasado en Torun, Polonia, cuando mejoró la anterior plusmarca universal que poseía el francés Renaud Lavillenie con 6,16 desde el 15 de febrero de 2014 en Donetsk, Ucrania.



El atleta nacido en Lafayette (Estados Unidos) fue subcampeón mundial en Doha, Qatar, el año pasado, con una marca de 5,97 y campeón europeo en Berlín, Alemania, 2018.



Duplantis se convirtió en el plusmarquista más joven del salto con garrocha desde 1980 con el francés Thierry Vigneron (5,75) y el segundo sueco tras Kjell Isaksson, que lo batió cuatro veces en 1972 (hasta 5,59).

"I wouldn't be in the situation I'm in without my mother." @mondohoss600 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/JZgMskf4MH

.@mondohoss600 shocks the world as he breaks the pole vault world record again with a clearance of 6.18m.



Our report from the Glasgow #WorldIndoorTour👇



📰:https://t.co/9d32UWTFOB pic.twitter.com/HcVSpJObbQ