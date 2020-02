Leeds, del rosarino Bielsa, volvió a la victoria y está segundo

Leeds United, que dirige el entrenador rosarino Marcelo Bielsa, retornó hoy a la victoria luego de tres partidos, y superó por la mínima ventaja (1-0) al Bristol City, en partido correspondiente a la fecha 33 del Campeonato de segunda división (Championship) del fútbol de Inglaterra.



En el campo de Ellan Road, el equipo local se impuso con una conquista de Luke Ayling, a los 16 minutos de la primera mitad.



De esta manera, el conjunto del ex técnico del seleccionado argentino y de Chile cortó una racha de tres encuentros sin triunfos (un empate, dos derrotas) y se situó en la segunda posición, con 59 puntos, a cuatro del líder West Bromwich Albion, que hoy igualó 2-2 con Nottingham Forest.

💬 "We fought for every ball" Marcelo reflects on today's 1-0 win over Bristol City https://t.co/LFyORgRhtP